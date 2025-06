Na noite do último sábado (31), o Los Angeles FC fez história ao garantir sua vaga para o Mundial de Clubes da FIFA 2025. A classificação veio com uma virada emocionante por 2 a 1 sobre o Club América, do México, no BMO Stadium, casa da equipe californiana. O grande protagonista da noite foi o atacante Denis Bouanga, que deu uma assistência e marcou o gol da vitória nos minutos finais da prorrogação, colocando o LAFC no Grupo D do torneio, ao lado de Flamengo, Espérance (Tunísia) e Chelsea (Inglaterra).

Aos 30 anos, Bouanga vive o melhor momento da carreira. Nascido em Le Mans, na França, ele optou por defender a seleção do Gabão, país de origem da sua família, e já soma 45 partidas e 13 gols pela equipe nacional. Sua trajetória no futebol europeu inclui passagens por clubes como Lorient (onde foi revelado), Strasbourg, Tours FC, Nîmes Olympique e Saint-Étienne.

Desde que chegou ao Los Angeles FC em 2022, o atacante, que veste a camisa 99, é um dos principais destaques da equipe: são 127 partidas, 80 gols e 35 assistências pelo clube. Na temporada 2022/2023, Bouanga foi o artilheiro da Champions League da Concacaf, além de liderar a artilharia da Major League Soccer com 20 gols. Seu desempenho o consolidou como uma das principais estrelas da liga norte-americana.

Denis Bouanga, do Los Angeles FC, comemora seu gol sobre o América do México (Foto: Luke Hales/ North America / Getty Images via AFP)

Com o Los Angeles FC, Bouanga também já levantou taças importantes: conquistou a MLS Cup Champion e o Supporters’ Shield na temporada 2021/2022, além da US Open Cup em 2023/2024.

Após a partida, Bouanga descreveu a emoção do momento em entrevista ao New York Times.

- É uma sensação incrível. Não há maneira melhor de se classificar para um torneio do que vencendo jogos. É uma pequena redenção pela derrota na Champions Cup contra o Club León - disse Bouanga relembrando a final da Champions League da Concacaf de 2023.

A classificação também traz benefícios financeiros para o clube: o LAFC receberá 9,55 milhões de euros em premiação pela vaga no Mundial, valor significativo que pode impulsionar ainda mais os investimentos na equipe.

Com a bola nos pés e confiança em alta, Denis Bouanga desponta como um dos principais nomes do Mundial de Clubes 2025. Para o torcedor Rubro-negro e os fãs do futebol internacional, a expectativa é de um confronto eletrizante entre Flamengo e Los Angeles FC, com Bouanga como um dos nomes a serem observados de perto.