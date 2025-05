O Fluminense terá um desafio de respeito pela frente no Mundial de Clubes 2025. Adversário do Tricolor na fase de grupos, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, recebeu um alerta direto de quem os conhece de perto: o brasileiro Rodrigo Rodrigues, que atua pelo Espérance, da Tunísia.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atacante comentou sobre sua experiência recente contra os sul-africanos, que eliminaram seu time nas quartas de final da Liga dos Campeões da África. Após perder o jogo de ida por 1 a 0 e empatar o segundo confronto em 0 a 0, o Espérance deu adeus à competição continental.

Khuliso Mudau, do Mamelodi Sundowns, e Wessam Abou Ali disputam a bola na semifinal da Champions League Africana (Foto: Khaled Desouki/AFP)

- O time deles é muito forte e tem muita qualidade, chamam de “os brasileiros da África”, por conta do uniforme parecido com o da Seleção. O que o Fluminense pode esperar é um jogo difícil e disputado. O Fluminense não vai ter vida fácil - alertou Rodrigo.

Confira a entrevista completa de Rodrigo Rodrigues

O aviso ganha ainda mais peso diante da campanha do Mamelodi Sundowns. A equipe sul-africana chegou à final da Champions League da África após eliminar o poderoso Al Ahly — outro representante africano no Mundial e futuro adversário do Palmeiras. Com dois empates (0 a 0 na África do Sul e 1 a 1 no jogo da volta), os Sundowns avançaram graças ao gol marcado na casa do time egípicio. Na final continental, enfrentarão o Pyramids, do Egito, buscando o segundo título da competição.

No campeonato nacional, o Mamelodi Sundowns lidera com uma vantagem confortável de 15 pontos sobre o segundo colocado e, rodada após rodada, se aproxima da conquista do seu 15º título sul-africano, reforçando o domínio absoluto no futebol local.

Jogos do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes 2025

📅 Terça-feira, 17 de junho

🌍 Ulsan HD x Mamelodi Sundowns

⚽ Grupo F

🕐 19h (de Brasília)

📍 Inter&Co Stadium, Orlando

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund

⚽ Grupo F

🕐 13h (de Brasília)

📍 TQL Stadium, Cincinnati

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Mamelodi Sundowns x Fluminense

⚽ Grupo F

🕐 16h (de Brasília)

📍 Hard Rock Stadium, Miami Gardens