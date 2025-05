O Flamengo está no grupo D do Mundial de Clubes 2025 ao lado de Esperánce, da Tunísia, Chelsea e do vencedor do confronto entre América (MEX) x Los Angeles FC (EUA). Achref Jabri e Mohamed Amine Ben Hamida, jogadores do Esperánce, falaram com a FIFA e disseram que não temem os outros dois gigantes do grupo.

continua após a publicidade

O que esperar dos duelos contra Flamengo e Chelsea

— Nós não teremos medo de nenhum time neste torneio. Nós iremos enfrentá-los dentro de campo e deixar os resultados falarem por si. Claro, estamos inseridos em um grupo que tem alguns clubes gigantes, como Chelsea e Flamengo, mas eu penso que nós todos estaremos bem preparados para nossos jogos. Nós iremos encarar alguns clubes históricos, e eu penso que isso dará motivação extra como jogador. Em última análise, o resultado é decidido dentro de campo. Todo jogo é diferente. Em alguns países, o nível do futebol está acima dos outros. Alguns dos melhores times do mundo estarão competindo, mas temos que encarar as partidas da maneira que elas se apresentarem — disse Ben Hamida.

Ben Hamida (Foto: Reprodução/Instagram)

Objetivo do Esperánce no Mundial de Clubes

— Nós somos o Espérance; nós disputamos todas as competições almejando a vitória — disse Achref Jabri

Ben Hamida destacou a determinação e a empolgação do time para buscar um bom resultado na competição — Penso que vamos longe neste torneio. Se Deus quiser, nós daremos tudo por esse time. Como jogadores, é nossa responsabilidade trabalhar duro até o último minuto e conquistar o melhor resultado possível —

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Temporada do Esperánce

O desempenho do Esperánce nesta temporada é muito positivo. O time entrou em campo 45 vezes, com 30 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. Os números renderam ao clube os títulos do Campeonato Tunisiano e da Supercopa da Tunísia. Além disso, neste domingo (1), o clube disputará a final da Taça da Tunísia contra o Stade Tunisien. Na Champions da África, a equipe foi eliminada nas quartas de final pelo Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense no grupo F do Mundial.