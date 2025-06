O Real Madrid pode enfrentar um problema importante para o Mundial de Clubes da FIFA 2025: o goleiro belga Thibaut Courtois foi diagnosticado com sacroileíte, uma inflamação na articulação sacroilíaca, e sua participação na competição está em dúvida.

A informação foi divulgada pelo clube em seu site oficial:

“Após os exames realizados em nosso jogador Thibaut Courtois pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma sacroileíte. Está pendente de evolução.”

A sacroileíte é uma inflamação da articulação que conecta a base da coluna vertebral, o sacro, à pelve (osso ilíaco). Essa condição pode causar dores e rigidez na região lombar, nádegas e, em alguns casos, irradiar para as pernas. É uma lesão comum em atletas que realizam movimentos repetitivos ou atividades de impacto, como corrida.

Courtois em campo pelo Real Madrid (Foto: AFP)

Courtois: um pilar do Real Madrid

Thibaut Courtois, de 33 anos, é um dos principais nomes do elenco merengue desde sua chegada ao clube em 2018. Com 282 partidas disputadas pelo Real Madrid, o goleiro se consolidou como titular absoluto da equipe, sendo peça-chave em títulos importantes.

Além disso, Courtois é o goleiro titular da seleção da Bélgica, onde já atuou em 103 jogos oficiais, destacando-se como um dos melhores goleiros do mundo na atualidade.

Nesta temporada, o belga participou de 46 partidas pelo Real Madrid, tendo sofrido 55 gols. Sua experiência e presença são consideradas fundamentais para o sucesso da equipe, especialmente em competições de alto nível como o Mundial de Clubes.

Reserva com experiência internacional

O reserva imediato de Courtois no Real Madrid é o goleiro ucraniano Andriy Lunin, titular da seleção da Ucrânia. Lunin esteve em campo em 14 partidas nesta temporada e sofreu 19 gols.

Incertezas para o Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes começará no próximo mês, e o Real Madrid está no Grupo H, ao lado do Pachuca, Salzburg e Al Hilal. A possível ausência de Courtois representa um desafio para o time espanhol, que terá de confiar em Andriy Lunin para manter a solidez defensiva.

O clube mantém acompanhamento rigoroso da evolução do goleiro belga e a decisão sobre sua participação será tomada conforme a resposta ao tratamento e à recuperação.