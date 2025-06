O treinador mexicano Jaime Lozano foi anunciado oficialmente como o novo treinador do Pachuca. A contratação acontece em um momento decisivo, já que o clube se prepara para disputar o Mundial de Clubes da FIFA 2025, a partir do próximo dia 18 de junho.

continua após a publicidade

Conhecido pelo apelido de “Jimmy”, Lozano assume o comando técnico dos Tuzos com a missão de reerguer o time após a eliminação nas quartas de final do Clausura 2025 diante do América e a repentina saída do técnico uruguaio Guillermo Almada, que pediu demissão por divergências internas após três anos e meio no cargo.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Escolha estratégica após impasse com Almeyda

Inicialmente, o favorito para o cargo era o argentino Matías Almeyda, ex-treinador do Chivas de Guadalajara, que esteve em negociações com a diretoria do Pachuca. No entanto, dificuldades nas tratativas e o interesse de outros clubes esfriaram o acordo. Diante disso, a diretoria voltou-se para um nome já consolidado no futebol mexicano e disponível: Jaime Lozano.

continua após a publicidade

“Um novo capítulo inicia no clube de futebol Pachuca; Bem-vindo, Jimmy”, publicou o clube em suas redes sociais, destacando que o novo treinador nasceu na Cidade do México e tem 46 anos.

Trajetória vitoriosa e experiência internacional

Ex-jogador da seleção mexicana, Lozano teve uma carreira marcante nos gramados, sendo bicampeão da liga mexicana em 2004 com os Pumas UNAM, sob o comando de Hugo Sánchez. Como técnico, brilhou ao conquistar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, dirigindo a seleção mexicana sub-23.

continua após a publicidade

Em 2023, foi chamado para assumir a seleção principal do México e respondeu rapidamente com um título: a Copa Ouro da CONCACAF, consolidando seu prestígio no cenário nacional. Sua última experiência em clubes havia sido em 2022, no comando do Necaxa.

Jamie Lozano em treino do Pachuca (Foto: Reprodução/Instagram/@tuzosoficial)

Agora, de volta ao ambiente dos clubes, Jimmy se apresenta como uma aposta segura para liderar o Pachuca em sua jornada internacional.

O elenco do Pachuca conta com dois nomes bastante conhecidos do público brasileiro: John Kennedy, revelado pelo Fluminense e autor do gol do título da Libertadores de 2023, e Kenedy, também formado nas categorias de base do Tricolor carioca, com passagem pelo Flamengo e pelo futebol europeu.

➡️Ex-Flamengo e Fluminense vai reforçar o Pachuca no Mundial de Clubes

Além da dupla brasileira, o time mexicano ainda aposta na experiência do atacante venezuelano Salomón Rondón e na habilidade do marroquino Oussama Idrissi, jogador com ampla trajetória na Europa, principalmente por clubes da Espanha e da Holanda.

Expectativas elevadas e pressão imediata

Jaime Lozano já está trabalhando nas instalações da Universidad del Fútbol, sede do Pachuca, onde foi recebido por dirigentes e jogadores. Seu estilo ofensivo e sua capacidade de motivar jovens atletas são vistos como diferenciais para uma campanha sólida tanto no Mundial quanto nos próximos compromissos da Liga MX.

➡️Emprestado pelo Fluminense, John Kennedy projeta Mundial de Clubes no Pachuca

A contagem regressiva começou — e Jimmy tem pouco tempo para transformar o Pachuca em um time competitivo no cenário global. A torcida, por sua vez, renova suas esperanças em um projeto que, com Lozano no comando, busca alçar voos mais altos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos do Pachuca no Mundial de Clubes

🌏 Pachuca (MEX) x RB Salzburg (AUT)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 – Grupo H)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium – Cincinnati, Ohio

🌏 Real Madrid (ESP) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 – Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Bank of America Stadium – Charlotte, Carolina do Norte

🌏 Al Hilal (SAU) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 – Grupo H)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ GEODIS Park – Nashville, Tennesse