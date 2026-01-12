Bia Haddad leva a virada de cabeça de chave na estreia em 2026

Atual 59ª do mundo, Bia Haddad, que não jogava uma partida oficial desde setembro, teve bons momentos e lutou durante 2h11m. Mas não foi o suficiente para vencer na estreia em 2026. Neste domingo, a brasileira, de 29 anos, levou a virada da canadense Victoria Mboko, de 19 anos e 17ª do ranking, oitava cabeça de chave, no WTA 500 de Adelaide, na Austrália, por 5/7, 6/3 e 6/2.



Nas oitavas de final, a jovem tenista do Canadá, que começou 2025 como a 333ª do ranking e terminou em 18º, enfrenta a vencedora do jogo entre a russa Anna Kalinskaya (33ª) e a romena Elena-Gabriela Ruse (76ª). Na temporada passada, Mboko foi campeã em Montreal e Hong Kong.

Neste domingo, no set inicial, Bia foi a primeira a conquistar a quebra, no quarto game. A rival ainda deu o troco na sequência. Mas a paulistana não se entregou e repetiu a quebra no último game.

Bia não manteve o ritmo na segunda parcial, e a adversária, com seu estilo bastante agressivo do início ao fim do jogo, chegou a abrir 4/2. Sem maiores problemas, fechou o set.

Mboko não tirou o pé do acelerador no set decisivo. E, com quebras nos quarto e oitavo games, sacramentou a virada contra a número 1 do Brasil.

Bia Haddad segue para o Australian Open



Com a terceira derrota seguida em estreia em Adelaide (em 2025 e 2024 perdeu para a americana Madison Keys e para a russa Anastasia Pavlyuchenkova, respectivamente), Bia Haddad segue para o Australian Open. O primeiro Grand Slam da temporada começa às 22h do dia 18 (pelo horário de Brasília).