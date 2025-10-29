João Fonseca esboça reação, mas para na segunda rodada em Paris

Nesta quarta-feira (29), depois de um primeiro set de muitos erros, João Fonseca esboçou uma reação e ganhou o segundo. No set decisivo, o número 1 do Brasil e 28 do mundo lutou o quanto pôde, mas acabou superado pelo russo Karen Khachanov (14º do mundo, ex-top 8, campeão do torneio em 2018), por 6/1, 3/6 e 6/3, em 1h50m, na segunda rodada do Masters 1000 de Paris. O próximo torneio do carioca, de 19 anos, será o ATP 250 de Atenas, na Grécia, na semana que vem.



No primeiro set, o brasileiro (campeão do ATP 500 da Basileia, no domingo), mostrou afobação e errou bem acima de seu normal. E foi quebrado, sem dificuldades, Nas duas primeiras vezes que sacou. Com 16 minutos de partida, o número 1 do Brasil já perdia por 4/0. Dois games depois, enfim, o carioca, de 19 anos, confirmou saque, quando o rival já liderava por 5/0. Khachanov precisou de apenas 29 minutos para fechar em 6/1 o primeiro set.

João Fonseca precisou sair das cordas na abertura da segunda série, no game mais demorado da partida, que durou mais de 5 minutos.. Ele saiu de 0/40 e salvou, ao todo, quatro breaks. A partir dali, o carioca, finalmente, entrou no jogo. Tanto que, no game seguinte, o brasileiro, enfim, conquistou sua primeira quebra no jogo. Em seguida, o número 1 do Brasil sacou para abrir 3/0. Dois games depois, sacou e abriu 4/1. O carioca sacou em 4/2 e 15/40, mas teve sangue frio, e habilidade para salvar os dois breaks.

João Fonseca na partida contra o russo Karen Khachanov na segunda rodada de Paris (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

João Fonseca é quebrado no penúltimo game

A parcial decisiva foi a mais equilibrada de todas. Tanto que o único break só veio no nono game, a favor do russo, que aproveitou para quebrar o brasileiro. No game seguinte, João Fonseca se irritou com um erro e jogou a raquete no chão. Valente, o carioca salvou o primeiro match-point. Mas, no ponto seguinte, com um smash, o campeão de 2018 fechou o jogo e avançou às oitavas de final.

