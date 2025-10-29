Europeus mandam recado a João Fonseca após derrota em Paris: 'Pare de acordar tarde'

Não deu. João Fonseca foi eliminado, nesta quarta-feira (29), do Master 1000 de Paris. O tenista caiu diante de Karen Khachanov, em um confronto de três sets, com parciais 6 - 1, 2 - 6 e 6 - 3 para o russo. Nas redes sociais, a derrota do brasileiro repercutiu de forma internacional.

Torcedores destacaram a dificuldade do brasileiro em entrar com um gás maior nas partidas. João começou a partida apático, conseguiu dar a volta por cima, mas depois pecou com erros individuais no terceiro e decisivo set. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Fonseca sempre acorda tarde Perdi o primeiro set contra Khachanov, que é um jogador de alto nível. Agora João está vencendo o segundo set por 4 a 1. Ele precisa parar de acordar tarde! Estresse".

Tradução: "Uma reviravolta incrível de João Fonseca após um primeiro set apático; ele se recuperou e agora está empatado em 1-1 com Khachanov no terceiro set".

Tradução: "Khachanov venceu sua primeira em um bom tempo contra João Fonseca. Tênis está curado".

Tradução: "O brasileiro João Fonseca perdeu essa partida para o russo Karen Khachanov".

Como foi a derrota de João Fonseca?

Texto por: Gustavo Loio

No primeiro set, o brasileiro (campeão do ATP 500 da Basileia, no domingo), mostrou afobação e errou bem acima de seu normal. E foi quebrado, sem dificuldades, Nas duas primeiras vezes que sacou. Com 16 minutos de partida, o número 1 do Brasil já perdia por 4/0. Dois games depois, enfim, o carioca, de 19 anos, confirmou saque, quando o rival já liderava por 5/0. Khachanov precisou de apenas 29 minutos para fechar em 6/1 o primeiro set.

João Fonseca precisou sair das cordas na abertura da segunda série, no game mais demorado da partida, que durou mais de 5 minutos.. Ele saiu de 0/40 e salvou, ao todo, quatro breaks. A partir dali, o carioca, finalmente, entrou no jogo. Tanto que, no game seguinte, o brasileiro, enfim, conquistou sua primeira quebra no jogo. Em seguida, o número 1 do Brasil sacou para abrir 3/0. Dois games depois, sacou e abriu 4/1. O carioca sacou em 4/2 e 15/40, mas teve sangue frio, e habilidade para salvar os dois breaks.

A parcial decisiva foi a mais equilibrada de todas. Tanto que o único break só veio no nono game, a favor do russo, que aproveitou para quebrar o brasileiro. No game seguinte, João Fonseca se irritou com um erro e jogou a raquete no chão. Valente, o carioca salvou o primeiro match-point. Mas, no ponto seguinte, com um smash, o campeão de 2018 fechou o jogo e avançou às oitavas de final.