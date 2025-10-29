AO VIVO: Acompanhe João Fonseca x Khachanov no Masters 1000 de Paris
João Fonseca enfrenta o tenista russo Khachanov
João Fonseca enfrenta, nesta quarta-feira, o russo Karen Khachanov, pela segunda rodada do Masters 1000 de Paris. O rival venceu o torneio em 2018.
Primeiro set: João Fonseca 0 x 5 Khachanov
- João Fonseca segue com dificuldades para entrar na partida
- Khachanov quebra o serviço novamente e abre 4 a 0 no primeiro set
- Russo abre 3 a 0 no primeiro set
- Khachanov quebra o serviço de João Fonseca
- Khachanov confirma o primeiro game da partida
Pré-jogo
Pré-jogo: João Fonseca e o rival entram em quadra logo após a disputa entre o francês Corentin Moutet e o cazaquistanês Alexander Bublik, que começou às 15h30 (de Brasília), na quadra central.
Pré-jogo: A maior vitória do João na carreira foi em janeiro deste ano, contra um compatriota do Khachanov, o Andrey Rublev, sua única, até hoje, contra um top 10. O russo, na estreia do Aberto da Austrália, era o nono do mundo.
Pré-jogo: No último domingo, o brasileiro conquistou o título do ATP 500 da Basileia, o maior da carreira até aqui.
Pré-jogo: Khachanov já foi campeão do Masters 1000 de Paris. Em 2018, ele conquistou o título surpreendendo Novak Djokovic na grande final.
João Fonseca x Khachanov
Este será o primeiro confronto oficial entre o brasileiro e Karen Khachanov no circuito principal da ATP.
Embora o russo leve vantagem na experiência e no ranking atual, o brasileiro tem ao seu lado o ímpeto, a juventude e o fato de já ter conquistado dois títulos no ano, mesmo sendo sua primeira temporada completa.
O jovem brasileiro acabou de conquistar no último domingo o maior título de sua carreira (e o segundo do ano), o ATP 500 da Basileia, na Suíça. O feito o catapultou para o ranking de Nº 28 do mundo, sua melhor marca. Na estreia em Paris, ele superou o canadense Denis Shapovalov em uma batalha de três sets.
