Estrela do tênis reage sobre título de João Fonseca: 'Para valer'

O ex-tenista Andy Roddick, ex-número 1 do mundo, expressou admiração por João Fonseca após o brasileiro conquistar o título do ATP 500 de Basileia. O americano, que já ocupou a primeira posição do ranking mundial, destacou as qualidades do jovem de 19 anos em seu podcast "Served" (servido em tradução livre). Fonseca tem estabelecido marcos importantes em sua temporada de estreia no circuito profissional.

Opinião de Roddick sobre João Fonseca

— Ele é para valer. Gosto de tudo nele. Ele chegou com tanto hype, tão jovem. Eu senti um pouco isso na minha época, eu senti um pouco de resistência no vestiário quando eu estava na posição dele, mas eu era um idiota. Ele, não. Ele parece ser muito legal, os jogadores parecem gostar de estar perto dele — disse Andy

Roddick defendeu o desempenho do brasileiro diante das críticas recebidas durante os momentos menos favoráveis de sua primeira temporada profissional. O americano contextualizou as expectativas sobre Fonseca.

— Todo mundo estava preparado para isso. Top 30 do mundo. Imagine surgir como ele surgiu e ter o reconhecimento que ele teve. Fazem coisas casuais, como ser o primeiro jovem em 25 anos a chegar na terceira rodada de Roland Garros e Wimbledon em seguida. E as pessoas dizendo que ele não evoluiu como esperado, porque perdeu algumas vezes. Ele ganhou a Basileia, chegou ao top 30 e está mandando um recado para a próximo ano — contou.

— Temos que lembrar que em algum momento ele vai ter uma baixa. Nós ficamos mal acostumados com caras como Rafa (Nadal) e Alcaraz, que saíram de 40 do mundo para número 1 como se tomassem um copo de café — por fim, alertou o ex-tenista sobre possíveis oscilações no desempenho do brasileiro.

A conquista do ATP 500 de Basileia consolidou a ascensão de João Fonseca no cenário tenístico mundial. Com os resultados recentes, o brasileiro está na 28ª posição no ranking da ATP.

O próximo compromisso de João Fonseca será nesta quarta-feira (29), por volta das 16h10 (de Brasília), quando enfrentará Karen Khachanov pela segunda rodada do Masters 1000 de Paris. Acompanhe ao vivo no Lance!.

A emoção de João Fonseca com o título do ATP 500 da Basileia











