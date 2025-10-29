Vídeos: João Fonseca busca a sexta vitória sobre top 20. Relembre as outras

Quando entrar em quadra nesta quarta-feira (em torno das 16h30, de Brasília), pela segunda rodada do Masters 1000 de Paris, João Fonseca, aos 19 anos, buscará mais uma vitória contra top 20 na carreira. Até aqui, o número 1 do Brasil e 28 do mundo conquistou cinco triunfos desse nível como profissional, quatro deles em 2025.

Em dezembro, na abertura do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita, o brasileiro venceu o francês Arthur Fils (20º, vídeo abaixo). Foi contra o mesmo rival, em fevereiro de 2024, no Rio Open, que o anfitrião (apenas o 655º do mundo) conquistou sua primeira vitória, aos 17 anos, em torneios ATP. Na competição no Rio, o tenista da França era o 36º do mundo.

Menos de um mês após superar Fils na estreia árabe, o carioca, em janeiro de 2025, então com 18 anos, debutou em chave principal de Grand Slam. A vitória foi sobre ninguém menos do que o russo Andrey Rublev (vídeo abaixo), então nono do mundo, compatriota de Khachanov . Naquela semana, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, era o 112º melhor tenista do ranking e furou o qualifying (classificatório), vencendo três jogos. Na chave principal, João Fonseca parou na segunda rodada, diante do italiano Lorenzo Sonego (55º), numa batalha de cinco sets.

Pouco mais de dois meses após a incontestável vitória sobre o tenista da Rússia (por 3 sets a 0), o número 1 do Brasil superou o francês Ugo Humbert (20º), na segunda rodada do Masters 1000 de Miami (vídeo abaixo). O feito teve sabor de revanche para o carioca, que havia perdido para o mesmo rival no final de janeiro, na Copa Davis, em Orleans, fora de casa.

Logo após o torneio por equipes, João Fonseca se tornou o mais jovem do país a vencer um ATP, em Buenos Aires. Naquela campanha, porém, o pupilo de Teixeira não enfrentou nenhum top 20, seu rival de melhor ranking, entre os cinco que derrotou, foi o vice-campeão, o anfitrião Francisco Cerúndolo (28º).

Fokina, o freguês favorito de João Fonseca no top 20

Em agosto, numa quadra rápida semelhante à do Aberto da Austrália e de Miami, o número 1 do Brasil voltou a derrotar um top 20. A vítima da vez foi o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18º), no Masters 1000 de Cincinnati, na segunda rodada (vídeo abaixo).

O tenista da Espanha (18º), por sinal, voltou a cruzar o caminho do brasileiro na final do ATP 500 da Basileia, no domingo (26). Novamente, deu João Fonseca, o primeiro do país a vencer um torneio desse nível. Vale registrar que, na segunda rodada suíça, o carioca venceu, por W.O., Jakub Mensik (19º). Derrotado pelo carioca na terceira rodada do NextGen, quando era o 48º do mundo, o tenista tcheco escapou de novo revés em quadra...