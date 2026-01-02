Venus Williams recebe convite e quebrará recorde no Australian Open
Aos 45 anos, americana será a mais velha a disputar o torneio na história
Ex-número 1 do mundo, Venus Williams segue fazendo história no tênis. Aos 45 anos, a americana foi convidada para o Australian Open e se tornará a tenista mais velha a disputar o Grand Slam. O recorde anterior pertencia à japonesa Kimiko Date, que competiu aos 44 anos, em 2015. O torneio acontece a partir do dia 18 de janeiro, em Melbourne.
Dona de sete títulos de Grand Slam, Venus não disputava o Australian Open desde 2021. Na ocasião, parou na segunda rodada, em duelo com a italiana Sara Errani. Atual número 148 do ranking da WTA, Venus foi finalista do Grand Slam da Austrália em 2003 e 2017, quando foi superada pela irmã, Serena. Ao todo, ela soma 22 participações no Australian Open.
— Estou animada por estar de volta à Austrália e ansiosa para competir durante o verão australiano. Tenho tantas lembranças incríveis de lá e sou grata pela oportunidade de retornar a um lugar que significou tanto para a minha carreira - disse a tenista.
Antes do Australian Open, Venus disputará o Torneio Internacional de Hobart, na Austrália, para o qual também foi convidada. Ela também compete no WTA 250 de Auckland, na Nova Zelândia, a partir desta segunda-feira (5).
Retorno de Venus Williams ao tênis
Recentemente, Venus enfrentou lesões e problemas de saúde que a afastaram do tênis por mais de um ano, tendo passado por cirurgia em 2024 para a retirada de miomas uterinos. O retorno às competições aconteceu em julho do ano passado, no WTA 500 de Washington, quando deixou mais uma marca: ao vencer a número 35 do mundo, Peyton Stearns, Venus se tornou a mulher mais velha a vencer uma partida deste nível desde Martina Navratilova em 2004, aos 47 anos.
