Com abraço de Alcaraz, Sinner relembra feitos de 2025
Somente o espanhol apareceu no vídeo do italiano
Em vídeo desejando feliz ano novo, o tenista Jannik Sinner refletiu sobre o ano de 2025. O italiano venceu dois grand slams neste ano: o Australian Open e Wimbledon, tendo como maior rival Carlos Alcaraz. O espanhol, inclusive, foi o único competidor que apareceu no vídeo especial publicado por Sinner.
— Pessoal, que ano foi esse!? Tivemos pontos altos, que foram sensacionais, e pontos baixos, que foram bem difíceis de aceitar. Mas, olhando para este ano como um todo, não vejo apenas resultados. Vejo grandes aprendizados. Sou muito grato a toda a minha equipe, à minha família e a todos vocês por todo o apoio que me deram durante o ano inteiro. Isso significa o mundo para mim. Por enquanto, desejo a todos um Feliz Ano Novo. Celebrem ao lado das pessoas que vocês amam e a gente se vê muito em breve nas quadras. Tchau, tchau — disse Sinner nas redes sociais.
O vídeo, inclusive, gerou reação de Carlos Alcaraz. O espanhol, que foi marcado na publicação, comentou no post de Sinner com um emoji de aperto de mãos.
Em 2025, três das quatro finais dos Grand Slams foram entre Sinner e Alcaraz, com duas vitórias do espanhol. Os tenistas protagonizaram as principais decisões da temporada, com Alcaraz se sobressaindo.
Top-10 do ranking do tênis, Sinner é vice:
- 1º | Carlos Alcaraz (ESP): 12.050 pontos;
- 2º | Jannik Sinner (ITA): 11.500 pontos;
- 3º | Alexander Zverev (ALE): 5.110 pontos;
- 4º | Novak Djokovic (SER): 4.820 pontos;
- 5º | Felix Auger-Aliassime (CAN): 4.190 pontos;
- 6º | Taylor Fritz (EUA): 4.085 pontos;
- 7º | Alex de Minaur (AUS): 4.080 pontos;
- 8º | Lorenzo Musetti (ITA): 3.990 pontos;
- 9º | Ben Shelton (EUA): 3.960 pontos;
- 10º | Jack Draper (GBR): 2.990 pontos.
