menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Com abraço de Alcaraz, Sinner relembra feitos de 2025

Somente o espanhol apareceu no vídeo do italiano

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/12/2025
18:29
Sinner publica vídeo com abraço de Alcaraz (Foto: Reprodução / redes)
imagem cameraSinner publica vídeo com abraço de Alcaraz (Foto: Reprodução / redes)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em vídeo desejando feliz ano novo, o tenista Jannik Sinner refletiu sobre o ano de 2025. O italiano venceu dois grand slams neste ano: o Australian Open e Wimbledon, tendo como maior rival Carlos Alcaraz. O espanhol, inclusive, foi o único competidor que apareceu no vídeo especial publicado por Sinner.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Pessoal, que ano foi esse!? Tivemos pontos altos, que foram sensacionais, e pontos baixos, que foram bem difíceis de aceitar. Mas, olhando para este ano como um todo, não vejo apenas resultados. Vejo grandes aprendizados. Sou muito grato a toda a minha equipe, à minha família e a todos vocês por todo o apoio que me deram durante o ano inteiro. Isso significa o mundo para mim. Por enquanto, desejo a todos um Feliz Ano Novo. Celebrem ao lado das pessoas que vocês amam e a gente se vê muito em breve nas quadras. Tchau, tchau — disse Sinner nas redes sociais.

O vídeo, inclusive, gerou reação de Carlos Alcaraz. O espanhol, que foi marcado na publicação, comentou no post de Sinner com um emoji de aperto de mãos.

continua após a publicidade

➡️Confira imagens da Batalha dos Sexos, entre Sabalenka e Kyrgios
➡️Entrevistão: Resiliente Romboli, duplista número 1 do país, celebra a temporada

Em 2025, três das quatro finais dos Grand Slams foram entre Sinner e Alcaraz, com duas vitórias do espanhol. Os tenistas protagonizaram as principais decisões da temporada, com Alcaraz se sobressaindo.

continua após a publicidade
Italiano Jannik Sinner é abraçado pelo espanhol Carlos Alcaraz após a vitória na decisão do ATP Finals de Turim (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Italiano Jannik Sinner é abraçado pelo espanhol Carlos Alcaraz após a vitória na decisão do ATP Finals de Turim (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Top-10 do ranking do tênis, Sinner é vice:

  • 1º | Carlos Alcaraz (ESP): 12.050 pontos;
  • 2º | Jannik Sinner (ITA): 11.500 pontos;
  • 3º | Alexander Zverev (ALE): 5.110 pontos;
  • 4º | Novak Djokovic (SER): 4.820 pontos;
  • 5º | Felix Auger-Aliassime (CAN): 4.190 pontos;
  • 6º | Taylor Fritz (EUA): 4.085 pontos;
  • 7º | Alex de Minaur (AUS): 4.080 pontos;
  • 8º | Lorenzo Musetti (ITA): 3.990 pontos;
  • 9º | Ben Shelton (EUA): 3.960 pontos;
  • 10º | Jack Draper (GBR): 2.990 pontos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias