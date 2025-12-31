Com abraço de Alcaraz, Sinner relembra feitos de 2025

Em vídeo desejando feliz ano novo, o tenista Jannik Sinner refletiu sobre o ano de 2025. O italiano venceu dois grand slams neste ano: o Australian Open e Wimbledon, tendo como maior rival Carlos Alcaraz. O espanhol, inclusive, foi o único competidor que apareceu no vídeo especial publicado por Sinner.

— Pessoal, que ano foi esse!? Tivemos pontos altos, que foram sensacionais, e pontos baixos, que foram bem difíceis de aceitar. Mas, olhando para este ano como um todo, não vejo apenas resultados. Vejo grandes aprendizados. Sou muito grato a toda a minha equipe, à minha família e a todos vocês por todo o apoio que me deram durante o ano inteiro. Isso significa o mundo para mim. Por enquanto, desejo a todos um Feliz Ano Novo. Celebrem ao lado das pessoas que vocês amam e a gente se vê muito em breve nas quadras. Tchau, tchau — disse Sinner nas redes sociais.

O vídeo, inclusive, gerou reação de Carlos Alcaraz. O espanhol, que foi marcado na publicação, comentou no post de Sinner com um emoji de aperto de mãos.

Em 2025, três das quatro finais dos Grand Slams foram entre Sinner e Alcaraz, com duas vitórias do espanhol. Os tenistas protagonizaram as principais decisões da temporada, com Alcaraz se sobressaindo.

Italiano Jannik Sinner é abraçado pelo espanhol Carlos Alcaraz após a vitória na decisão do ATP Finals de Turim (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

