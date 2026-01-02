Calderano estreia no WTT de Doha; veja calendário do tênis de mesa em 2026

A temporada 2026 do tênis de mesa está prestes a começar! A partir desta quarta-feira (7), os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi entram em ação pelo WTT Champions de Doha, no Catar. A competição, que marca a abertura da temporada, reúne os 32 melhores atletas do mundo de cada naipe.

continua após a publicidade

➡️João Fonseca estreia no ATP de Brisbane; veja calendário de 2026

➡️Superliga volta nesta terça (6)! Confira os jogos do início do segundo turno

Além dos torneios organizados pela World Table Tennis (WTT), como os Grand Smashes, WTT Champions e Contenders, ao longo do ano, o calendário prevê a realização da Copa do Mundo, organizada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). A competição foi a mais especial para os brasileiros em 2025, com a conquista do título inédito por Hugo Calderano.

Atualmente, o principal atleta de tênis de mesa do país ocupa a terceira colocação do ranking mundial, com 6050 pontos, após exibir a melhor temporada da carreira. Além do título da Copa do Mundo, Hugo Calderano também foi vice-campeão mundial pela primeira vez e campeão do WTT Contender de Buenos Aires nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi.

continua após a publicidade

A número 1 do Brasil também disputará o WTT Champions de Doha a partir de quarta-feira (7). Bruna é a 19ª colocada do ranking mundial, com 1475 pontos.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputaram o WTT Finals (Foto: Divulgação/ World Table Tennis)

Veja os torneios de tênis de mesa em 2026

Janeiro

7 a 11 - WTT Champions – Doha (Catar)

13 a 18 - WTT Star Contender – Doha (Catar)

19 a 24 - WTT Contender – Mascate (Omã)

Fevereiro

10 a 15 - WTT Star Contender – Chennai (Índia)

19/2 a 1/3 - WTT Grand Smash – Singapura

Março

10 a 15 - WTT Champions – Chongqing (República Popular da China)

23 a 28 - WTT Contender – Túnis (Tunísia)

30/3 a 5/4 - Copa do Mundo - Macau (China)

Abril

7 a 12 - WTT Contender – Taiyuan (República Popular da China)

Maio

19 a 24 - WTT Contender – Lagos (Nigéria)

Junho

1 a 7 - WTT Contender – Skopje (Macedônia do Norte)

9 a 14 - WTT Contender – Zagreb (Croácia)

16 a 21 - WTT Star Contender – Ljubljana (Eslovênia)

25/6 a 6/7 - WTT Grand Smash - Estados Unidos

Julho

14 a 19 - WTT Contender – Buenos Aires (Argentina)

21 a 26 - WTT Star Contender – Brasil

Agosto

5 a 9 - WTT Champions – Yokohama (Japão)

13 a 23 - WTT Grand Smash – Suécia

Setembro

1 a 6 - WTT Contender – Almaty (Cazaquistão)

8 a 13 - WTT Champions – Macau (China)

8 a 13 - WTT Contender – Panagyurishte (Bulgária)

15 a 20 - WTT Star Contender – Londres (Inglaterra)

Outubro

1 a 11 - WTT Grand Smash – República Popular da China

27/10 a 1/11 - WTT Champions – Montpellier (França)

Novembro

3 a 8 - WTT Champions – Alemanha

10 a 15 - WTT Contender – Istambul (Turquia)

16 a 21 - WTT Star Contender – Mascate (Omã)

29/11 a 6/12 - Copa do Mundo Equipes Mistas - Chengdu (China)

Dezembro

8 a 13 - WTT Finals – Hong Kong, China

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial