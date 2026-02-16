menu hamburguer
Rogério Ceni critica saída de Cauly para o São Paulo e dispara: 'Não deveria ter ido'

Ceni foi questionado em coletiva de imprensa

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 16/02/2026
09:06
Rogério Ceni em coletiva depois de Bahia x Fluminense (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
imagem cameraRogério Ceni em coletiva (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
A vinda de Cauly para o São Paulo foi assunto na coletiva de imprensa de Rogério Ceni, após o empate com o Jacuipense pelo Campeonato Baiano. Ídolo do Tricolor Paulista, comandou Cauly no Esquadrão.

continua após a publicidade

Rogério Ceni abriu o jogo sobre a transferência ao ser questionado sobre a mudança da camisa 8, que deixou de pertencer a Cauly e passou para Caio Alexandre. De acordo com as suas palavras, a saída de Cauly "não deveria ter acontecido".

- São duas questões. A camisa 8 sai de um jogador que não deveria ter ido embora, o Cauly, que precisava estar aqui. Ele tem as características do tradicional camisa 8 do Bahia. Agora o Caio assume. Ele e o Everton têm qualidade e capacidade para vestir essa camisa - disse Ceni.

continua após a publicidade

- Sei o significado, desde Bobô, com essa camisa oito. Acho que foge um pouco da característica do Caio, está mais na característica do Cauly, mas está em boas mãos no sentido técnico. É um jogador que trata bem a bola - completou.

Cauly lamenta derrota do Bahia contra o Mirassol (Foto: Vinicius Silva/AGIF)
Cauly será anunciado em breve pelo São Paulo (Foto: Vinicius Silva/AGIF)
A ida de Cauly para o São Paulo

Cauly já assinou seu contrato com o São Paulo e está no aguardo apenas do anúncio oficial. O jogador chega como empréstimo. Entre as condições, o Bahia pediu um valor de 500 mil euros pela cessão, porém, o Lance! ouviu que o dinheiro não sairá dos cofres do Tricolor.

continua após a publicidade

Isso porque o São Paulo tem um crédito com a equipe nordestina, que chega de negociações antigas. Ou seja, abaterá este valor. Vale destacar que o clube do Morumbis também não terá que pagar nenhuma multa caso Cauly enfrente o Bahia, como costuma acontecer.

