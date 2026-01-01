João Fonseca tem queda no ranking antes de estreia na temporada

Antes de estrear na temporada 2026, o brasileiro João Fonseca perdeu cinco posições no ranking da ATP e agora aprece na 29ª colocação com 1635 pontos. A primeira lista do ano será divulgada oficialmente nesta segunda-feira (5), mas a atualização já aparece no Live Rankings da ATP.

Aos 19 anos, João Fonseca inicia a temporada com a disputa do ATP 250 de Brisbane a partir do dia 5. Apenas a partir deste torneio ele poderá defender os pontos conquistados com o título do Challenger 125 de Camberra, em janeiro do ano passado. Caso alcance a final do torneio na Austrália, o brasileiro somará 165 pontos, o suficiente para cobrir os 125 subtraídos.

Fonseca conhecerá seu adversário da estreia do ATP de Brisbane neste sábado (3), quando acontece o sorteio oficial, que ainda não tem definição de horário. O brasileiro será um dos oito cabeças de chave da competição.

Número 1 do Brasil, João Fonseca fez um ano histórico e viveu franca ascensão no circuito mundial, frequentemente apontado por lendas do tênis como um dos maiores fenômenos do esporte. Desde a conquista de seu primeiro troféu profissional, aos 18 anos, até o encerramento da temporada, o carioca galgou 121 posições no ranking, e terminou 2025 como o 24º melhor do mundo. O auge veio em outubro, com a conquista do ATP 500 da Basileia, maior título de Fonseca até então.

Sistema de pontuação do ranking da ATP teve mudanças

Recentemente, a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) divulgou atualização no livro de regras. Entre as principais novidades está a mudança no sistema de pontuação para o cálculo do ranking internacional. A partir de 2026, serão contabilizados os 18 melhores resultados ao longo das últimas 52 semanas - até então, eram considerados 19 torneios.

Nas novas regras, a ATP levará em conta os quatro Grand Slams e oito Masters 1000, além dos seis melhores resultados em torneios de nível United Cup, ATP 500, ATP 250, Challenger e ITF.

