A fama de clube revelador do Alviverde se espalha cada vez mais pela Europa. Luís Guilherme, formado na base do Palmeiras, deixou torcedores do Sporting encantados nas redes sociais na vitória em cima do Famalicão por 1 a 0.

Dentro de casa, Luís Guilherme, ex-Palmeiras, foi titular e atuou durante 86 minutos. O jovem não marcou e nem deu assistência, mas foi incisivo e teve grande atuação no duelo. Para muitos torcedores do Sporting, o brasileiro foi o melhor jogador em campo.

Além de um chute no gol, Luís Guilherme, ex-Palmeiras, deu quatro passes decisivos, criou uma chance perigosa e completou dois dribles. O jovem ainda recuperou duas bolas e sofreu duas faltas. Veja os comentários dos torcedores do Sporting abaixo:

Luís Guilherme, ex-Palmeiras, em ação pelo Sporting (Foto: Reprodução Instagram Luís Guilherme)

Veja comentários sobre Luís Guilherme, ex-Palmeiras

Jovem deixou o West Ham para atuar no Sporting

O atacante Luís Guilherme, ex-Palmeiras, de 19 anos, é o novo reforço do Sporting para a sequência da temporada. O brasileiro, revelado pelo Palmeiras, assinou contrato válido até 2030 após deixar o West Ham, da Inglaterra. O clube português oficializou a contratação e informou que o vínculo inclui uma cláusula de rescisão fixada em 80 milhões de euros.

Dentro de campo, o jovem marcou seu primeiro gol pelo Sporting na última quarta-feira (5), e teve grande atuação neste domingo. Essa foi a sexta partida de Luís Guilherme, ex-Palmeiras, que ainda oscila entre a titularidade e o banco de reservas.

