Famosos marcam presença no Rio Open em dia de João Fonseca x Monteiro
Brasileiros são principal atração do dia
O feriado de carnaval no Rio Open, nesta terça-feira (17), contou com a presença de diversas personalidades nas arquibancadas do Jockey Club Brasileiro. O dia tem como principal atração o duelo entre os brasileiros João Fonseca e Thiago Monteiro.
Entre os famosos que marcaram presença no torneio estão o ator André Lamoglia, o ex-atleta e comentarista Fernando Fernandes, o ator e diretor André di Mauro, o piloto Cacá Bueno, filho do narrador Galvão Bueno, a apresentadora Daniele Suzuki, o ídolo do futebol brasileiro Zico e o ex-jogador Tiago Neves. Eles circularam pelo complexo do torneio, atenderam fãs e acompanharam de perto a programação do principal evento de tênis da América do Sul.
Outra presença ilustre que roubou a cena foi a de Carlo Ancelotti. O italiano esteve na quadra principal para assistir à partida do seu conterrâneo Matteo Berretini. Para assistir à partida, o técnico da Seleção Brasileira foi posicionado no setor VIP com Mariann Barrena, sua esposa.
No dia anterior (16), o "bonde dos boleiros" dominaram. Nomes como Filipe Luís e Rodrigo Caio, treinador e auxiliar técnico do Flamengo, Vitinho lateral-direito do Botafogo e o ex-jogador Dejan Petkovic prestigiaram o Rio Open.
Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo avançam nas duplas
A dupla formada por João Fonseca e Marcelo Melo venceu Román Burruchaga e Andrea Pellegrino na primeira rodada do Rio Open. Os brasileiros dominaram os adversários de Argentina e Itália, respectivamente, e fecharam o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/4 nas parciais.
