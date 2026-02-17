Na primeira rodada do Rio Open, João Fonseca venceu Thiago Monteiro pelas parciais de 7/6 e 6/1. Fato é que o embate entre os brasileiros foi um jogo de alto nível e extremamente equilibrado entre dois dos melhores tenistas nacionais dos últimos anos.

A excelente atuação de João Fonseca chamou atenção no mundo inteiro. Diversos internautas elogiaram o jogo do prodígio brasileiro.

Após 'tour de Carnaval', Carlo Ancelotti marca presença no Rio Open

Estrangeiros se derretem por João Fonseca

Tradução: Fonseca tem um potencial enorme; ele pode ganhar um Grand Slam um dia. Assistir a Fonseca no Rio é um prazer completamente diferente. Os brasileiros demonstram muito apoio em todos os esportes.

Tradução: Agora sim! João Fonseca reencontrou seu melhor tênis em casa e avançou para a segunda rodada após derrotar Monteiro por 7-6, 6-1. Depois da decepcionante campanha em Buenos Aires, esse impulso de confiança era muito necessário. Um LINDO JOGO está chegando contra Nacho Buse, um duelo de craques. Estaremos acompanhando de perto.

Tradução: Agora sim, isso é o verdadeiro Fonseca! Monteiro teve um primeiro set desastroso, impossível de jogar em alguns momentos. João vence no tie-break, jogando três pontos de outro mundo, e domina o segundo set: primeira vitória da temporada, finalmente. E ainda há espaço para o ponto do mês!

Tradução: A defesa INCRÍVEL de João Fonseca para INCENDIAR o Rio.

Famosos marcam presença no Rio Open em dia de João Fonseca x Monteiro

Com o triunfo, o primeiro em três jogos em 2026, o número 1 do Brasil e 38º do mundo enfrenta, nas oitavas de final, o peruano Ignacio Buse, de 21 anos e 91º do ranking, algoz do paulista Igor Marcondes, em mais um duelo inédito no Jockey Club para o tenista carioca.

Rio Open: João e Marcelo Melo avançam nas duplas

A dupla formada por João Fonseca e Marcelo Melo venceu Román Burruchaga e Andrea Pellegrino na primeira rodada do Rio Open. Os brasileiros dominaram os adversários de Argentina e Itália, respectivamente, e fecharam o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/4 nas parciais.