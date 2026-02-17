Principal cabeça de chave tem pela frente uma escrita no Rio Open; entenda
Apenas na primeira edição o principal favorito levou o título
- Matéria
- Mais Notícias
Campeão do ATP 250 de Buenos Aires, pela primeira vez em três finais, no domingo, o argentino Francisco Cerúndolo tentará quebrar uma escrita no Rio Open. Afinal, desde a primeira edição, em 2014, com ninguém menos do que o espanhol Rafael Nadal, que nenhum outro principal cabeça de chave conquistou o título no saibro do Jockey Club.
Relacionadas
➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir
➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Maior jogador da história do saibro, recordista de títulos em Roland Garros (14), o ex-tenista da Espanha também foi principal favorito em 2015. E perdeu na semifinal para o italiano Fabio Fognini, em uma das partidas épicas da história do Rio Open.
+ Aposte na vitória de seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Em 2016, Nadal foi novamente superado a uma rodada da decisão no Jockey Club. Naquela semana, o algoz foi o uruguaio Pablo Cuevas.
Na edição seguinte, coube ao número 1 do Brasil na época, o paulista Thomaz Bellucci, a missão de derrotar o principal cabeça de chave. E logo na estreia: 6/4 e 6/3 pra cima do japonês Kei Nishikori, então quinto do mundo.
O croata Marin Cilic, em 2018, desembarcou no Rio com o favoritismo na bagagem. Mas caiu nas oitavas de final, diante do francês Gael Monfils.
Campeão em 2017, o austríaco Dominic Thiem era o cabeça de chave número 1 duas edições depois. E parou na estreia, diante do sérvio Laslo Djere.
Thiem, em 2020, foi novamente o principal ranqueado, mas acabou superado nas quartas de final pelo qualifier italiano Gianluca Mager.
Por falar em tenista da Itália, em 2022 Matteo Berrettini chegou como o nome a ser batido no Rio Open. E se despediu nas quartas de final, pelo campeão espanhol Carlos Alcaraz.
Nem Alcaraz venceu como o principal cabeça no Rio Open
Nem mesmo o atual líder do ranking, Carlos Alcaraz, conquistou o título como principal cabeça de chave. O espanhol jogou o Rio Open nessa posição em 2023 e foi derrotado na final pelo britânico Cameron Norrie.
Báez, o primeiro bicampeão
Abaixo, os placares de todas as finais do torneio:
2014 – Rafael Nadal (ESP) derrotou Alexandr Dolgopolov (UCR) por 6–3, 7–6(7–3)
2015 – David Ferrer (ESP) derrotou Fabio Fognini (ITA) por 6–2, 6–3
2016 – Pablo Cuevas (URU) derrotou Guido Pella (ARG) por 6–4, 6–7(5–7), 6–4
2017 – Dominic Thiem (AUT) derrotou Pablo Carreño Busta (ESP) por 7–5, 6–4
2018 – Diego Schwartzman (ARG) derrotou Fernando Verdasco (ESP) por 6–2, 6–3
2019 – Laslo Đere (SER) derrotou Félix Auger-Aliassime (CAN) por 6–3, 7–5
2020 – Cristian Garín (CHI) derrotou Gianluca Mager (ITA) por 7–6(7–3), 7–5
2021 – Não realizado devido à pandemia de COVID-19
2022 – Carlos Alcaraz (ESP) derrotou Diego Schwartzman (ARG) por 6–4, 6–2
2023 – Cameron Norrie (GBR) derrotou Carlos Alcaraz (ESP) por 5–7, 6–4, 7–5
2024 – Sebastián Báez (ARG) derrotou Mariano Navone (ARG) por 6–2, 6–1
2025 - Sebastián Báez (ARG) derrotou Alexandre Muller (FRAN) por 6-2, 6-3
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias