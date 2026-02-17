menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe a estreia de João Fonseca no Rio Open contra Thiago Monteiro

Acompanhe o tempo real do confronto entre João Fonseca e Thiago Monteiro

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 17/02/2026
18:30
Atualizado há 2 minutos
João Fonseca e Thiago Monteiro em treino na Yes Tennis, em 2025 (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca e Thiago Monteiro em treino na Yes Tennis, em 2025 (Reprodução)
Essa terça-feira (17) de Rio Open 2026 reserva o confronto mais esperado pela torcida local: o encontro entre o jovem talento João Fonseca e o experiente Thiago Monteiro. É o primeiro confronto oficial entre os dois no circuito ATP, unindo o atual protagonismo de Fonseca à resiliência de Monteiro, que furou o qualifying com autoridade.

Pré-jogo

  • João Fonseca e Thiago Monteiro já estão em quadra.
  • Berretini vence o Barrios Vera por 2 sets a 0 após 2h32.
  • Zico está presente na Quadra Guga Kuerten.
  • A partida está atrasada por conta da interrupção que teve na partida entre o italiano Matteo Berrettini x Tomás Barrios Vera.
  • O vencedor da partida vai enfrentar o peruano Ignacio Buse.
  • Essa vai ser a primeira vez que João Fonseca e Thiago Monteiro vão se enfrentar em um circuito ATP.
João Fonseca na estreia nas duplas no Rio Open, ao lado de Marcelo Melo (Foto: João Pires/Fotojump)
João Fonseca na estreia nas duplas no Rio Open, ao lado de Marcelo Melo (Foto: João Pires/Fotojump)

João Fonseca chega embalado após estrear com vitória na chave de duplas (ao lado de Marcelo Melo). Já o cearense Thiago Monteiro, chega para este confronto com o braço "quente". Monteiro garantiu sua vaga na chave principal após superar as duas rodadas do qualifying: venceu o paraguaio A. Vallejo por 2 a 0 no dia 14/02 e derrotou o sérvio Lajovic por 2 a 1 no dia 15/02.

