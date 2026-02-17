AO VIVO: Acompanhe a estreia de João Fonseca no Rio Open contra Thiago Monteiro

João Fonseca e Thiago Monteiro já estão em quadra.

Berretini vence o Barrios Vera por 2 sets a 0 após 2h32.

Zico está presente na Quadra Guga Kuerten.

A partida está atrasada por conta da interrupção que teve na partida entre o italiano Matteo Berrettini x Tomás Barrios Vera.

O vencedor da partida vai enfrentar o peruano Ignacio Buse.