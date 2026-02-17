Conteúdo Especial

Embora tão jovem, com 19 anos, João Fonseca já mostrou que tem muito potencial, vide a ótima campanha em 2025, com destaque para seus dois primeiros títulos de ATP (o 250 de Buenos Aires, no saibro, e o 500 da Basileia, na quadra rápida). Mas, após as derrotas nas duas partidas que fez na atual temporada, o número 1 do Brasil e 38 do mundo estreia, nesta terça-feira, no Rio Open, em busca de ritmo e, consequentemente, de recuperar a confiança.

Por outro lado, o adversário e amigo do carioca logo mais venceu duas partidas apenas nesse último final de semana, o cearense Thiago Monteiro, de 31 anos, que furou o qualifying no Jockey Club. Na estreia, inclusive, no sábado, o ex-número 61 e atual 208º venceu o principal cabeça de chave do classificatório, o paraguaio Adolfo Vallejo (101º) e, em seguida, eliminou o sexto favorito, o sérvio Dusan Lajovic (129º).

Em sua 10ª participação no maior torneio da América do Sul, Monteiro é o recordista de vitórias entre os anfitriões: 10 em 19 duelos (contando apenas as da chave principal).

Antes da capital fluminense, Monteiro parou na segunda rodada do qualifying em Buenos Aires e jogou três Challengers, em Itajaí, Concepción e Rosário. Seu melhor resultado foi no torneio catarinense, quando alcançou as quartas de final.

Já João Fonseca, antes de voltar ao Rio Open, perdeu as estreias do Australian Open, em janeiro, na quadra rápida, e de Buenos Aires, respectivamente, para o americano Eliott Spizzirri e o chileno Alejandro Tabilo.

João Fonseca treinou com ex-campeão

No final de semana, João Fonseca, além dos treinos com o técnico Guilherme Teixeira, aprimorou a parte técnica em atividades com o chileno Cristian Garin, campeão em 2020 e derrotado pelo brasileiro nas oitavas há dois anos, e o italiano Matteo Berrettini. Vale lembrar que o número 1 do Brasil não tem pontos a defender nesta semana no Jockey Club, já que foi superado, em 2025, na primeira rodada pelo francês Alexandre Muller.

Se, por um lado, um duelo de anfitriões é bom porque garante ao menos um nas oitavas de final do Rio Open, certamente a torcida preferiria ver João Fonseca e Monteiro medindo forças mais para a frente.