Torcedores da Roma e do Milan, respectivamente, os italianos Flavio Cobolli, algoz de João Fonseca em Halle, e Jannik Sinner, ambos de 23 anos, protagonizaram um vídeo divertido nesta quinta (18). O número 24 do mundo fez três perguntas ao líder do ranking.



- Olá, pessoal, admin está de volta. Pronto para o meu jantar, mas, primeiro de tudo, quero apresentar alguém que vocês estão aguardando: Jannik Sinner.



Olá, admin - respondeu o líder do ranking.

- Admin está aqui e pronto para te fazer três perguntas. Posso começar?

- Vá em frente.

- Antes de tudo, quero te perguntar: sua superfície preferida para jogar?

- Superfície? Tenho que escolher a rápida. Para mim é muito fácil.

-Não para mim. E, segundo, você prefere esquiar ou jogar tênis?

- Amo jogar tênis, mas, no inverno, esquiar.

Quero a verdade.

- Esquiar.

- E, a última, qual sua gíria italiana preferida?

- Porque você está aqui, meu amigo, tenho que dizer: Napoli

Desde maio, Cobolli assumiu o apelido de 'admin' nas redes sociais da ATP. Com ele, o italiano tem mostrado curiosidade e bastidores do circuito dos torneios que participa.

No dia 24 de maio, em Hamburgo, o italiano celebrou o segundo e mais importante título fazendo graça nas redes sociais (dois meses antes, venceu o ATP 250 de Bucareste):



- Olá, pessoal. Não sei como, mas o admin ganhou o título.



Nesta semana, o 'admin' divulgou um vídeo jogando tênis de mesa nem Halle:





O algoz de João Fonseca, na segunda-feira, mostrou um vídeo mostrando bastidores de uma gravação:

- Não sou apenas admin, sou também produtor - escreveu.





Sinner e algoz de João Fonseca em quadra nesta quinta



Nesta quinta, Cobolli e Sinner buscam as quartas de final em Halle. Enquanto o algoz de João Fonseca mede forças com o canadense Denis Shapovalov (31º), às 7h (de Brasília), o líder do ranking reencontra o cazaque Alexander Bublik (45º), em torno das 12h. Há duas semanas, o italiano eliminou o rival nas quartas de final de Roland Garros.



