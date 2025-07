Atual vice-campeão, Andrey Rublev (11º do mundo, de 27 anos) começou com o pé direito a campanha do Masters 1000 de Toronto. Nesta quarta-feira (30), o russo superou o francês Hugo Gaston (126º), por 6/2 e 6/3, em sua 250ª vitória na quadra rápida na carreira. Em janeiro, o então número 9 do mundo foi surpreendido na estreia do Aberto da Austrália por João Fonseca.



Dos jogadores nascidos desde 1997, o russo é apenas o segundo a alcançar tantos triunfos nesse piso. O primeiro foi o alemão Alexander Zverev, que tem 285.

Na segunda rodada no Canadá o russo vai enfrentar o vencedor do jogo entre o chinês Yunchaokete Bu (76º) e o italiano Lorenzo Sonego (38º).

Ex-vice-líder do ranking e atual 13º, Casper Ruud foi anunciado, nesta quarta-feira, pela Laver Cup. Será a quinta participação seguida do norueguês no torneio, que, neste ano, contará com a estreia de João Fonseca. A competição acontece no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia, de 19 a 21 de setembro.



Antes desse torneio, que não conta pontos para o ranking, o número 1 do Brasil disputa o Masters 1000 de Cincinnati, que começa no próximo dia 7. Em seguida, João Fonseca joga o US Open, em Nova York, pela primeira vez como profissional, assim como seu próximo torneio. Na segunda-feira, o 49º do mundo perdeu na estreia do Masters 1000 de Toronto, para o australiano Tristan Schoolkate.



