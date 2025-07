Laver Cup, que terá estreia de João Fonseca, anuncia ex-top 2

Ex-vice-líder do ranking e atual 13º, Casper Ruud foi anunciado, nesta quarta-feira, pela Laver Cup. Será a quinta participação seguida do norueguês no torneio, que, neste ano, contará com a estreia de João Fonseca. A competição acontece no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia, de 19 a 21 de setembro.



Antes desse torneio, que não conta pontos para o ranking, o número 1 do Brasil disputa o Masters 1000 de Cincinnati, que começa no próximo dia 7. Em seguida, João Fonseca joga o US Open, em Nova York, pela primeira vez como profissional, assim como seu próximo torneio. Na segunda-feira, o 49º do mundo perdeu na estreia do Masters 1000 de Toronto, para o australiano Tristan Schoolkate.



Depois do Grand Slam americano, o carioca, de 18 anos, joga a Copa Davis para, na sequência, debutar na Laver Cup.

Ruud, por sua vez, terá a companhia, no Time Europa do torneio em San Francisco, de nomes como o espanhol Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking, do alemão Alexander Zverev (3º) e do dinamarquês Holger Rune (9º).

- A Laver Cup é incrível, reunindo o Time Europa, com sua rica historia no tênis, contra o resto do mundo - disse o atual 13º do ranking, que, em Madri, neste ano, conquistou seu mais importante título, o primeiro de Masters 1000.

Nas próximas semanas serão anunciados os últimos dois tenistas europeus que vão participar do torneio.

João Fonseca tem a companhia de americanos

No time de João Fonseca estão confirmados os americanos Tommy Paul, Ben Shelton e Taylor Fritz.



