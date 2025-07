Nesta quarta-feira (30), o italiano Matteo Gigante (125º, de 23 anos,) do mundo fez um inusitado pedido de VAR, na partida contra o anfitrião Gabriel Diallo (36º, da mesma idade), pela segunda rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá.

continua após a publicidade

➡️ Quem é o tenista, da idade de João Fonseca, que subiu 66 posições

➡️ Qual a relação de Guga com o Masters 1000 do Canadá?



Ainda no primeiro set, logo após uma devolução de saque do rival, o tenista europeu - que tinha perdido o ponto com um erro não-forçado na rede - pediu o VAR. O árbitro francês Manuel Absolu atendeu ao pedido e fez a revisão. O italiano acabou ganhando o ponto, porque, de fato, a bola atravessou a rede na devolução do canadense.

O vídeo do pedido inusitado de VAR

Abaixo, a jogada que provocou o pedido inusitado de VAR:





O anfitrião venceu o jogo por 6/3 e 7/6 e, agora, aguarda o vencedor da partida entre o americano Taylor Fritz, quarto do mundo e segundo favorito, e o espanhol Roberto Carballes Baena (89º).

continua após a publicidade

O canadense Gabriel Diallo celebra a vitória sobre o italiano Matteo Gigante (Foto: Matthew Stockman/AFP)

Rublev também avança

Atual vice-campeão, Andrey Rublev (11º do mundo, de 27 anos) começou com o pé direito a campanha do Masters 1000 de Toronto. Nesta quarta-feira (30), o russo superou o francês Hugo Gaston (126º), por 6/2 e 6/3, em sua 250ª vitória na quadra rápida na carreira. Em janeiro, o então número 9 do mundo foi surpreendido na estreia do Aberto da Austrália por João Fonseca.



Dos jogadores nascidos desde 1997, o russo é apenas o segundo a alcançar tantos triunfos nesse piso. O primeiro foi o alemão Alexander Zverev, que tem 285.

continua após a publicidade



Na segunda rodada no Canadá o russo vai enfrentar o italiano Lorenzo Sonego (38º), algoz do chinês Yunchaokete Bu (76º), por 6/1 e 6/4. Rublev e o tenista da Itália farão um tira-teima, já que, até hoje, cada um ganhou duas partidas. O atleta da Rússia levou a melhor no mais recente duelo, nas oitavas de Metz, ano passado, também na quadra rápida. Já os dois triunfos de Sonego contra o rival foram no saibro (em Roma, em 2021 e Roland Garros, dois anos depois. Rublev, por sua vez, também venceu o outro confronto no piso duro, na final de Veinna, de 2020.

O russo Andrey Rublev na vitória sobre o francês Hugo Gaston em Toronto (Foto: Matthew Stockman/AFP)



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte