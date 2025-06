Sem João Fonseca, outra estrela da Next Gen faz história em Halle

Se João Fonseca caiu na estreia, na terça, diante do número 24 do mundo, o italiano Flavio Cobolli, outra estrela da Next Gen segue firme em Halle. O americano Alex Michelsen, de 20 anos, alcançou as quartas de final do torneio alemão na grama, ao vencer o grego Stefano Tsitsipas, por 7/6(5) e 7/5, nesta quarta.



Nesse piso, é a quarta vez que o jovem americano alcança as quartas de final. Para ir ainda mais longe na Alemanha, Michelsen terá de superar o experiente russo Daniil Medvedev, de 29 anos e 11º do mundo, que despachou o qualifier francês Quentin Halys (48º), por 6/2 e 7/5.



O triunfo desta quarta, aliás, foi o 400º do russo (em 569 partidas) na carreira. Campeão do US Open de 2021, Medvedev aponta a vitória sobre o sérvio Novak Djokovic, na decisão de Nova York, como a mais especial como profissional.

- Se tivesse que escolher uma, seria aquela vitória, porque foi meu único Grand Slam, mas poderia, facilmente, lembrar de outras 20 enormes vitórias, sob diferentes aspectos - disse o russo, que, em Halle, vai disputar as quartas de final de um ATP pela 83ª vez na carreira. Na grama, será a 13ª.

- Por exemplo, me lembro de uma vitória sobre Hurkacz (Hubert), em Toronto, em 2021. No primeiro set, não sabia o que fazer. Ele jogou bem, não estava no meu melhor. Ele estava em todos os cantos da quadra e não me deu a menor chance. Foi 6/2.

No confronto direto, Medvedev venceu a única partida até hoje contra Michelsen, na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, em março. Na ocasião, lesionado, o anfirião abandonou o duelo, ainda no segundo game do jogo.

João Fonseca derrotou Michelsen em 2024

Em 2024, João Fonseca e Michelsen chegaram invictos à semifinal do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita, o torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada. Mas o brasileiro, que foi campeão, não enfrentou o americano naquele torneio. Isso porque o rival caiu na semi, diante do compatriota Learner Tien.

Oito meses antes, o número 1 do Brasil saboreou, contra Michelsen, sua primeira vitória em Masters 1000: no saibro de Madri.





