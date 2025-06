O rival de estreia de João Fonseca no ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama, alcançou, nesta segunda-feira, o melhor ranking da carreira. O italiano Flavio Cobolli, de 23 anos, subiu uma posição e aparece em 24º.

Já o brasileiro manteve a 57ª colocação no ranking mundial, sua melhor até aqui, aos 18 anos. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira poderia até ter subido uma posição, mesmo sem entrar em quadra, semana passada. Mas essa nova colocação não se concretizou por conta da ótima e surpreendente campanha de Zizou Bergs, vice em 's-Hertogenbosch, na Holanda. O belga pulou 14 posições e está em 49º, sua melhor colocação, aos 26 anos.



O duelo contra Cobolli será inédito para João Fonseca. O brasileiro, que foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires aos 18 anos, em fevereiro, vem de uma boa campanha em Roland Garros, onde chegou até a terceira rodada, tornando-se o mais jovem do país desde 1963 a alcançar tal feito.



Cobolli venceu, em 2025, ambos no saibro, os dois primeiros troféus da carreira: o ATP 250 de Bucareste e o ATP 500 de Hamburgo. Curiosamente, o italiano vinha de oito derrotas na temporada, até conquistar, na Romênia, o primeiro título da carreira (vídeo abaixo),

João Fonseca disputou o ATP 500 de Halle pela primeira vez em 2024, quando caiu na estreia diante do australiano James Duckworth. Na ocasião, ele era o número 217 do mundo e, um ano depois, já ocupa a 57ª posição.

Brasileiro vive a melhor temporada da carreira (Peter Staples/ATP Tour)

Possíveis confrontos

Em caso de vitória na estreia, João Fonseca pode enfrentar o francês Ugo Humbert, vigésimo do mundo, ou o canadense Denis Shapovalov. Fonseca já enfrentou o tenista europeu em duas ocasiões em 2025: foi derrotado nos qualifiers da Copa Davis e venceu na segunda rodada do Masters 1000 de Miami. Caso Shapalov avance, o confronto seria inédito.

Em uma eventual terceira rodada, João Fonseca pode duelar com o anfitrião Alexander Zverev, número 3 do mundo e segundo favorito no torneio alemão.

Próximo torneio de João Fonseca

Após o torneio alemão, João Fonseca disputa o ATP 250 de Eastbourne e na sequência parte para o tradicional Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano.

