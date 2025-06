Em dezembro de 2024, João Fonseca atraiu os olhos do mundo do tênis ao conquistar, de maneira invicta, o título do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita. E uma das cinco vitórias do brasileiro naquele torneio foi contra Jakub Mensik. Nesta quarta (18), o tenista tcheco, de 19 anos e 17 do mundo, foi surpreendido nas oitavas de final do ATP 500 do Queen's Club, de Londres, pelo espanhol Roberto Bautista-Agut, de 37 anos e 51º do planeta, de virada, por 3/6, 6/3 e 7/5.





No segundo set, Mensik se irritou com um erro, e jogou a raquete na grama, que foi parar na arquibancada. Caso tivesse acertado alguém, o tcheco, fatalmente, seria desclassificado:



Ex-número 9 do mundo (em 2019, seu melhor ranking até hoje), o tenista espanhol aguarda, agora, o vencedor do embate entre o norueguês Casper Ruud (9º) e o qualifier americano Mackenzie McDonald (98º).

Desde a derrota para João Fonseca, na terceira e última rodada da fase de grupos em Jidá, Mensik vem vivendo a melhor temporada da carreira.

Naquela semana em Jidá, o tcheco era o 48º do mundo. Em 2025, ele chegou a cair para o 57º lugar, no início de março, mas, desde então, não para de subir no ranking. E sua posição atual (17ª) é a melhor da carreira até aqui.

Em março, Mensik conquistou, em grande estilo, o primeiro título como profissional (e único até agora), desbancando o hexacampeão sérvio Novak Djokovic na final do Masters 1000 de Miami.



Mais jovem tenista entre os primeiros 234 do ranking, João Fonseca chegou a quebrar a raquete ao final do jogo, tamanha a frustração. Mas o pupilo do técnico Guilherme Teixeira sabe que está no caminho certo.



- Derrota que dói porque foi aquele quase, mas seguir evoluindo e jogando que vão vir coisas boas.



João Fonseca a caminho de Eastbourne

Depois da dura, como ele mesmo definiu, derrota para o italiano Flavio Cobolli (24º), na estreia do ATP 500 de Halle, João Fonseca disputa, semana que vem, o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Depois, o número 1 do Brasil segue para Wimbledon, que começa no dia 30.





