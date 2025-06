Nesta terça-feira, João Fonseca busca a primeira vitória em chave principal de ATP na grama. O desafio não é dos mais fáceis. Afinal, o número 1 do Brasil e 57 do mundo terá pela frente o italiano Flavio Cobolli, de 23 anos, que acaba de alcançar o melhor ranking da carreira: 24. O jogo, na quadra central, começa em torno das 8h (de Brasília) e tem transmissão da plataforma de streaming Disney+.➡️Clique para assistir no Disney+

João Fonseca e Cobolli entram em quadra logo após o embate entre o russo Andrey Rublev (14º) e o austríaco Sebastian Ofner (122º), que abre a programação da quadra central, às 6h30 (de Brasília).

Também nesta terça, após a partida de simples, em torno das 12h, o brasileiro joga duplas, ao lado do grego Petros Tsitsipas, irmão de Stefanos Tsitsipas, 25º do mundo e ex-top 10. Os rivais serão o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler.

Tanto o número 1 do Brasil quanto o italiano vivem o melhor ano de suas carreiras. Em fevereiro, João Fonseca, aos 18 anos, se tornou o mais jovem do país a vencer um ATP. A façanha foi em Buenos Aires.

A exemplo de João Fonseca, Cobolli também ergueu o primeiro troféu da carreira em 2025. Foi em Bucareste, na Romênia, em março, interrompendo uma sequência de oito derrotas consecutivas.

Flavio Cobolli celebra o primeiro título na carreira (Raed Krishan)

João Fonseca parou na estreia em 2024



Derrotado pelo australiano James Duckworth na estreia em 2024, João Fonseca faz sua segunda participação na grama em Halle. Ainda no ano passado, o brasileiro somou duas vitórias, na grama, em torneios Challengers.



O pupilo do técnico Guilherme Teixeira volta ao torneio alemão após conquistar, em Roland Garros, sua melhor campanha em Grand Slams até aqui: a terceira rodada, quando só foi parado pelo britânico Jack Draper, quinto do muindo. João Fonseca se tornou o mais jovem brasileiro a vencer duas partidas em Paris desde 1963, com a lenda gaúcha Thomaz Koch.

Onde assistir João Fonseca x Flavio Cobolli, estreia do ATP 500 de Halle

📅 Dia: terça-feira, 17 de junho de 2025;

⏰ Horário: em torno das 8h (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra central de Halle, na Alemanha

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)