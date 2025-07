Derrotado por João Fonseca três vezes desde dezembro, Learner Tien ainda não sabia o que era vencer duas partidas de Masters 1000. Mas, nesta quinta (31), às 19h (de Brasília), caso derrote o compatriota Reilly Opelka (74º), de 27 anos, o 61º do mundo, de 19, vai assegurar um inédito lugar nas oitavas de final de um torneio desse nível.



Esse é o quinto Masters 1000 que Tien disputa e sua maior proeza até aqui foi vencido a estreia de Roma, no saibro, justamente contra Opelka, há dois meses. Até aqui, foi o único embate entre ambos.

Vice de João Fonseca no NextGen

Antes do torneio na capital italiana, o jovem americano caíra nas fases iniciais de Indian Wells, para o argentino Mariano Navone, e de Miami, para João Fonseca, ambos em março. Em dezembro, na campanha rumo ao título invicto do NextGen Finals, o número 1 do Brasil derrotou o rival duas vezes, na fase de grupos e na grande final.



O outro tropeço de Tien na estreia de Masters 1000 foi para o compatriota Marcos Giron, em Madri.



Em Toronto, por sua vez, o jovem americano derrotou, na primeira rodada, o compatriota e qualifier Colton Smith e, na sequência, desbancou ninguém menos que o anfitrião e 22º favorito, Denis Shapovalov, por 7/6 e 7/5.







No alto de seus 2,11m, Opelka é o recordista de aces na temporada. Foram nada menos que 546 em 34 partidas, antes do torneio na cidade canadense.





O americano Opelka é o líder de aces em 2025 (Reprodução)





Nesta semana, o grandalhão dos EUA eliminou o austríaco Sebastian Ofner e o tcheco Tomas Machac (16º cabeça de chave).



Quem passar do duelo entre Tien e Opelka enfrenta, nas oitavas de final, o compatriota Alex Michelsen, de 20 anos e 34º do ranking, ou o italiano Lorenzo Musetti, de 23 anos, 10º do mundo e terceiro favorito.



