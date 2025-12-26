Top 7 e noiva fizeram trabalho voluntário no Natal britânico; veja fotos

Ainda em busca do primeiro Grand Slam em quadra, Alex de Minaur vem mostrando, pelas atitudes também fora dela, que é um verdadeiro campeão. Ao lado da noiva, a britânica Katie Boulter (número 106 do ranking da WTA), o sétimo melhor tenista do mundo foi voluntário em um projeto social londrino no Natal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Entrevistão: Resiliente Romboli, duplista número 1 do país, celebra a temporada

➡️Tênistória: Do choro de Federer ao recorde de Djokovic, momentos únicos na Austrália

O casal participou do Ace of Clubs, que faz ações de caridades a moradores de ruas e em situações de vulnerabilidade no distrito de Clapham, que fica no sudoeste de Londres. A missão da dupla foi ajudar no almoço natalino.



As imagens dos noivos foi compartilhada em suas próprias redes sociais e, também, na da Wimbledon Foundation, o braço solidário do mais tradicional torneio de tênis.

continua após a publicidade

Fãs elogiam gesto no Natal

A solidariedade de De Minaur e Boulter recebeu muitos elogios dos fãs nas redes. Abaixo, alguns dos comentários:



'O mais doce casal do tênis'.

'Uma verdadeira ótima mudança em relação às fotos dos tenistas nas Maldivas. Ótimo ver pessoas lindas dando algo em troca'.

'Vocês dois são tão adoráveis'.

'Almas lindas. Desejando felicidades para 2026 e especialmente para o seu casamento e ainda mais para outro troféu, como o Alex.

'Feliz Natal para vocês. Absolutamente incrível. Sua atividade para crianças e pessoas pobres. Vocês são grandes tenistas assim como seres humanos fantásticos'.

Katie Boulter prepara o almoço para moradores de rua (Reprodução)

Uma bela atitude também em quadra

Em 2025, De Minaur colecionou 56 vitórias em 80 jogos e um título, na quadra rápida do ATP 500 de Washington, em julho.

Na premiação, o número 7 do mundo protagonizou (mais uma vez) um belo gesto em quadra. O australiano fez questão de consolar o rival, o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina, que estava chorando, após desperdiçar três match-points:

continua após a publicidade

Alex de Minaur vai às compras para o almoço natalino (Reprodução)





