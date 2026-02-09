Atual campeão, João Fonseca treinou no domingo e nesta segunda-feira (9) no ATP 250 de Buenos Aires. Terceiro cabeça de chave, o número 1 do Brasil e 33 do mundo estreia na quarta-feira (sem horário definido ainda) no saibro argentino. Na terça, não antes das 14h30 (de Brasília), começa o duelo que vai definir seu rival, entre o anfitrião Facundo Diaz Acosta (285º do mundo, vencedor do torneio em 2024) e o chileno Alejandro Tabilo (71º).



- Tive alguns problemas físicos, mas agora estou 100%. Fiz bons treinamentos no Rio de Janeiro e aqui em Buenos Aires. É muito bom estar de volta aqui, primeira vez defendendo um título, mas estas experiências são para poucos, tenho que desfrutar e vim aqui para desfrutar e jogar meu melhor tênis pra tentar vencer novamente - contou, nesta segunda-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira.





Em janeiro, João Fonseca desistiu dos ATP 250 de Brisbane e de Adelaide, por conta de uma lombalgia. Há três semanas, em sua primeira partida oficial desde a segunda rodada do Masters 1000 de Paris, no final de outubro, o carioca, de 19 anos, caiu na estreia do Australian Open. O algoz foi o americano Eliot Spizzirri.

Caso vença a primeira partida, já pelas oitavas de final, João Fonseca poderá reencontrar uma de suas vítimas de 2025, o anfitrião Tomas Etcheverry (superado na estreia) ou o sérvio Laslo Djere (eliminado nas semifinal).



João Fonseca pode reencontrar Cerúndolo

Já numa eventual semifinal em solo argentino, o carioca deve cruzar novamente o caminho do anfitrião Francisco Cerúndolo (19º), atual vice-campeão e principal cabeça de chave nesta semana.

