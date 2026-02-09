O Australian Open renovou o acordo com a Golden Goal para a representação comercial do torneio na América do Sul até o ano que vem. A parceria prevê a continuidade da ativação do patrocínio e o desenvolvimento de projetos voltados ao mercado brasileiro e a outros países do continente. A agência brasileira atua como intermediária na prospecção e no desenvolvimento de projetos comerciais vinculados ao torneio. Marcos Nóbrega, diretor de patrocínios e parcerias da empresa, celebrou.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- A renovação para 2027 confirma que o Australian Open tem enorme capacidade de diálogo com o mercado brasileiro quando existe uma estratégia local consistente. Estamos felizes pela parceria e já adianto que novos acordos virão em breve, reafirmando o compromisso de longo prazo da competição com a América do Sul - afirmou o dirigente.

Ex-tenista e também executivo da agência, André Sá foi outro a festejar a renovação.

- O Brasil e a América do Sul continuam sendo regiões de grande foco para nós no fortalecimento da nossa base de fãs, na criação de oportunidades para jovens jogadores locais e na oferta de possibilidades para que as marcas se conectem ao tênis e aos Grand Slam. Os próximos 12 meses serão de estreias, e estamos entusiasmados em levar a marca para a América do Sul - projetou.

continua após a publicidade

Alcaraz caminha para se tornar o maior da história aos 30 anos

A precocidade é uma das marcas da carreira de Carlos Alcaraz. Neste domingo, ao vencer o Australian Open pela primeira vez e conquistar o Grand Slam que lhe faltava, o espanhol se tornou, aos 22 anos, o mais jovem a vencer todos os quatro principais torneios do tênis mundial. E também o primeiro na Era Aberta (desde 1968) a vencer sete torneios desse nível antes dos 23 anos.