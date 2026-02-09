menu hamburguer
Australian Open renova contrato com agência brasileira para investir em publicidade

Torneio quer seguir em expansão comercial atual e, para tanto, mantém parceria

Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/02/2026
16:20
A emoção do espanhol Carlos Alcaraz com o inédito título do Australian Open
imagem cameraCarlos Alcaraz foi o campeão do Australian Open 2026
O Australian Open renovou o acordo com a Golden Goal para a representação comercial do torneio na América do Sul até o ano que vem. A parceria prevê a continuidade da ativação do patrocínio e o desenvolvimento de projetos voltados ao mercado brasileiro e a outros países do continente. A agência brasileira atua como intermediária na prospecção e no desenvolvimento de projetos comerciais vinculados ao torneio. Marcos Nóbrega, diretor de patrocínios e parcerias da empresa, celebrou.

- A renovação para 2027 confirma que o Australian Open tem enorme capacidade de diálogo com o mercado brasileiro quando existe uma estratégia local consistente. Estamos felizes pela parceria e já adianto que novos acordos virão em breve, reafirmando o compromisso de longo prazo da competição com a América do Sul - afirmou o dirigente.

Ex-tenista e também executivo da agência, André Sá foi outro a festejar a renovação.

- O Brasil e a América do Sul continuam sendo regiões de grande foco para nós no fortalecimento da nossa base de fãs, na criação de oportunidades para jovens jogadores locais e na oferta de possibilidades para que as marcas se conectem ao tênis e aos Grand Slam. Os próximos 12 meses serão de estreias, e estamos entusiasmados em levar a marca para a América do Sul - projetou.

Alcaraz caminha para se tornar o maior da história aos 30 anos

A precocidade é uma das marcas da carreira de Carlos Alcaraz. Neste domingo, ao vencer o Australian Open pela primeira vez e conquistar o Grand Slam que lhe faltava, o espanhol se tornou, aos 22 anos, o mais jovem a vencer todos os quatro principais torneios do tênis mundial. E também o primeiro na Era Aberta (desde 1968) a vencer sete torneios desse nível antes dos 23 anos.

O espanhol Carlos Alcaraz beija seu sétimo Grand Slam, o primeiro no Australian Open (Foto: IZHAR KHAN / AFP)
Australian Open renova contrato com agência brasileira para investir em publicidade (Foto: IZHAR KHAN / AFP)

