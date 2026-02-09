Hugo Calderano crava seu nome na história e alcança marca inédita no ranking mundial
Após a conquista, o mesatenista terá como desafio proteger seus títulos de Copa do Mundo e Mundial
Hugo Calderano acaba de escrever seu nome na história da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), que celebra 100 anos em 2026. O atleta brasileiro é o primeiro das Américas a ocupar a segunda posição do ranking mundial, um feito inédito para o esporte fora do tradicional eixo Ásia-Europa.
A ascensão ao auge da carreira, com a melhor marca pessoal, veio após a conquista da Copa América na semana passada, combinada com resultados desfavoráveis de seus principais concorrentes diretos. Calderano, que se mantém no top-10 desde 2018, agora se consolida como o principal desafiante ao domínio chinês na modalidade.
➡️ Hugo Calderano e Gui Santos trocam camisas em noite de NBA
➡️ Calderano vence jogo acirrado e é campeão da Copa América
Caminho para o topo
A nova colocação foi possível graças a uma série de resultados na última semana: na Copa Europeia, o francês Félix Lebrun foi parado na semifinal pelo português Marcos Freitas. Além disso, o sueco Truls Möregårdh, que poderia ter assumido o segundo lugar, perdeu na estreia para o alemão Dang Qiu. Para completar, o chinês Lin Shidong perdeu pontos importantes conquistados no ano anterior.
— Primeira vez na segunda colocação do ranking mundial, uma marca inédita no nosso tênis de mesa. Estou muito feliz em atingir esse novo marco. É mais um feito que a gente está conseguindo, mais um check da lista, né? Claro que todo mundo quer chegar no um, principalmente eu. Mas acho que esse é um passo também muito importante — celebrou Calderano para o GE.
O brasileiro já havia alcançado o top-3 em janeiro de 2022, mas agora eleva o patamar. Em seu currículo, o mesa-tenista já ostenta o quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde perdeu a semifinal para Möregårdh e a disputa do bronze para Lebrun.
Desafios e ambição
Apesar da euforia, o desafio agora é manter a posição. Calderano terá de defender uma grande quantidade de pontos entre março e maio de 2026, período em que precisa proteger os resultados mais expressivos de sua carreira, obtidos no início de 2025: o título da Copa do Mundo em Macau e o vice-campeonato do Mundial em Doha.
Para a temporada 2025/2026, o atleta anunciou sua transferência para o FC Saarbrücken-TT, clube alemão atual campeão da Champions League. A mudança de equipe permitirá a Calderano treinar ao lado de grandes nomes, como o chinês Fan Zhendong.
Ainda para o GE, Calderano foi questionado sobre a longevidade no esporte e citou grandes exemplos mundiais: "Você vê o Novak Djokovic (38 anos e 24 Grand Slams) e é incrível o que ele continua fazendo. Ou LeBron James (42 anos, 3 ouros olímpicos e 4 títulos de NBA)".
