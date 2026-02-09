menu hamburguer
Tênis

Bia Haddad é facilmente derrotada na estreia em Doha

Brasileira é superada pela indonésia Janice Tjen (46ª), por 6/0 e 6/1, em apenas 1h09m

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/02/2026
14:59
Bia Haddad reage durante partida de simples feminina contra a canadense Victoria Mboko no Adelaide International 2026, em Adelaide, em 12 de janeiro de 2026. (Foto: Michael ERREY/AFP)
imagem cameraBia Haddad em partida contra a canadense Victoria Mboko em Adelaide (Foto: Michael ERREY/AFP)
Depois de ganhar a vaga na chave principal como lucky loser, Bia Haddad Maia acabou eliminada, nesta segunda-feira, na estreia do WTA 1000 de Doha, no Catar. A número 1 do Brasil e 67ª do ranking mundial foi facilmente superada pela indonésia Janice Tjen (46ª), por 6/0 e 6/1, em apenas 1h09m.

A tenista paulistana vinha de derrota na final do classificatório para a russa Anastasia Zakharova, 107ª. Na estreia do qualifying, Bia vencera uma atleta convidada da organização sem ranking, por duplo 6/0.

Como foi a derrota de Bia Haddad

Nesta segunda-feira, a brasileira perdeu nada menos que nove games seguidos. E só foi tirar o zero do placar quando sacou em 0/3 na segunda parcial. Dali até o final, no entanto, a brasileira não conseguiu a virada e sofreu nova derrota na temporada.

Antes, a número 1 do Brasil foi superada nas estreias do WTA de Adelaide, para a canadense Viktoria Mboko, e do Australian Open, diante da cazaque Yulia Putintseva.

Bia Haddad devolve a bola de backhand na estreia contra a cazaque Yulia Putintseva no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
