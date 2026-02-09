Bia Haddad é facilmente derrotada na estreia em Doha
Brasileira é superada pela indonésia Janice Tjen (46ª), por 6/0 e 6/1, em apenas 1h09m
Depois de ganhar a vaga na chave principal como lucky loser, Bia Haddad Maia acabou eliminada, nesta segunda-feira, na estreia do WTA 1000 de Doha, no Catar. A número 1 do Brasil e 67ª do ranking mundial foi facilmente superada pela indonésia Janice Tjen (46ª), por 6/0 e 6/1, em apenas 1h09m.
A tenista paulistana vinha de derrota na final do classificatório para a russa Anastasia Zakharova, 107ª. Na estreia do qualifying, Bia vencera uma atleta convidada da organização sem ranking, por duplo 6/0.
Como foi a derrota de Bia Haddad
Nesta segunda-feira, a brasileira perdeu nada menos que nove games seguidos. E só foi tirar o zero do placar quando sacou em 0/3 na segunda parcial. Dali até o final, no entanto, a brasileira não conseguiu a virada e sofreu nova derrota na temporada.
Antes, a número 1 do Brasil foi superada nas estreias do WTA de Adelaide, para a canadense Viktoria Mboko, e do Australian Open, diante da cazaque Yulia Putintseva.
