menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Ex-número 1 do mundo se irrita, chuta placa e reclama da bola; vídeo

Russo Daniil Medvedev é superado pelo francês Ugo Humbert

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/02/2026
15:58
Atualizado há 0 minutos
O russo Daniil Medvedev na derrota para o francês Ugo Humbert em Roterdã (Foto: Bas CZERWINSKI / ANP / AFP)
imagem cameraO russo Daniil Medvedev na derrota para o francês Ugo Humbert em Roterdã (Foto: Bas CZERWINSKI / ANP / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias


Ex-campeão, Daniil Medvedev foi surpreendido, nesta segunda-feira (9), na estreia do ATP 500 de Roterdã, na Holanda. E, na derrota para o francês Ugo Humbert, por 7/6 (4), 3/6 e 6/3, o ex-número 1 do mundo e atual 11 deu chilique dentro de quadra e sobrou até para uma placa publicitária.

➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open
➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

No terceiro set, bastante irritado, o tenista russo, que não perdia uma estreia desde o US Open, em agosto, descontou sua frustração em uma das placas da quadra, após perder o ponto. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

Relacionadas

O chute de Medvedev na placa

O campeão do torneio em 2023 também chamou o supervisor para criticar a bola:
- Não deveríamos estar jogando com bolas Head. Não deveríamos comprá-las e promovê-las. Elas não são redondas.

Por outro lado, Humbert era só alegria por ter derrotado o quarto cabeça de chave:

- Minha primeira vitória aqui, contra Daniil. É uma grande vitória e estou bastante feliz. Perdi o segundo set, mas sabia que estava jogando bem. Foi uma grande partida do início ao fim. O set decisivo foi muito sólido.

continua após a publicidade


+ Aposte no seu tenista favorito! 
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Ex-número 13 e atual 36º do ranking, o francês enfrenta, nas oitavas, o vencedor do jogo entre o anfitrião e convidado Guy Den Ouden (169º) e o húngaro Marton Fucsovics (49º).

continua após a publicidade
O francês Ugo Humbert na vitória sobre o russo Daniil Medvedev em Roterdã. (Foto: Bas CZERWINSKI / ANP / AFP)
O francês Ugo Humbert na vitória sobre o russo Daniil Medvedev em Roterdã. (Foto: Bas CZERWINSKI / ANP / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias