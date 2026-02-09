Ex-número 1 do mundo se irrita, chuta placa e reclama da bola; vídeo



Ex-campeão, Daniil Medvedev foi surpreendido, nesta segunda-feira (9), na estreia do ATP 500 de Roterdã, na Holanda. E, na derrota para o francês Ugo Humbert, por 7/6 (4), 3/6 e 6/3, o ex-número 1 do mundo e atual 11 deu chilique dentro de quadra e sobrou até para uma placa publicitária.



➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial



No terceiro set, bastante irritado, o tenista russo, que não perdia uma estreia desde o US Open, em agosto, descontou sua frustração em uma das placas da quadra, após perder o ponto. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

O chute de Medvedev na placa

O campeão do torneio em 2023 também chamou o supervisor para criticar a bola:

- Não deveríamos estar jogando com bolas Head. Não deveríamos comprá-las e promovê-las. Elas não são redondas.

Por outro lado, Humbert era só alegria por ter derrotado o quarto cabeça de chave:



- Minha primeira vitória aqui, contra Daniil. É uma grande vitória e estou bastante feliz. Perdi o segundo set, mas sabia que estava jogando bem. Foi uma grande partida do início ao fim. O set decisivo foi muito sólido.

continua após a publicidade



+ Aposte no seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Ex-número 13 e atual 36º do ranking, o francês enfrenta, nas oitavas, o vencedor do jogo entre o anfitrião e convidado Guy Den Ouden (169º) e o húngaro Marton Fucsovics (49º).

continua após a publicidade