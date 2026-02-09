Em 2025, aos 18 anos, João Fonseca se tornou, em Buenos Aires, o mais jovem brasileiro campeão de ATP. Nesta semana, o número 1 do Brasil e 33º do mundo tenta uma façanha que, desde 2001, só um tenista alcançou até hoje: ganhar dois anos seguidos na capital argentina.

O único a protagonizar tal feito no Buenos Aires Lawn Tennis Club, conhecido como a Catedral do tênis argentino, foi o espanhol David Ferrer, que venceu o torneio em três temporadas seguidas, de 2012 a 2014. Aliás, de 2009, com Tommy Robredo, a 2015, com ninguém menos do que Rafael Nadal (ex-número 1 do mundo e maior ganhador de torneios no saibro), algoz do anfitrião Juan Monaco na decisão, apenas tenistas da Espanha venceram o torneio.

E nem mesmo Nadal, recordista de títulos de Roland Garros (14, o mais importante entre todos os torneios no saibro), repetiu o título na temporada seguinte. Em 2016, o ex-líder do ranking foi superado na semifinal pelo campeão, o austríaco Dominic Thiem, numa batalha de três sets.

O espanhol Rafael Nadal foi campeão de Buenos Aires em 2015 (Foto: Divulgação/Arquivo)

Depois do título do ex-número 1 do mundo em 2015, a Espanha voltou a triunfar na capital argentina em 2023, com Carlos Alcaraz derrotando o britânico Cameron Norrie na decisão. O jovem espanhol, no ano seguinte, foi superado na semifinal pelo chileno Nicolas Jarry.

Além de Ferrer, dois campeões chegaram à decisão no ano seguinte, mas foram superados. O primeiro foi o espanhol Carlos Moyá (ex-líder do ranking), vencedor em 2003 e vice na temporada subsequente, quando foi superado pelo anfitrião Guillermo Coria. Penúltimo atleta da casa a triunfar, em 2021, Diego Schwartzman perdeu a decisão de 2022 para o norueguês Casper Ruud.

João Fonseca pode estrear contra campeão de 2024

Terceiro cabeça de chave, João Fonseca sai de bye na primeira rodada e aguarda o vencedor do duelo entre o chileno Alejandro Tabilo (73º do mundo, de 28 anos) e o anfitrião Facundo Diaz Acosta (301º, de 25), em confronto inédito. O tenista argentino, aliás, venceu o torneio em 2024 (vídeo abaixo), mas perdeu na estreia no ano passado, para o paranaense Thiago Wild.

Em torneios ATP, o tenista do Chile (ex-top 20) soma uma vitória em quatro jogos em 2026, sem contar com o vice do Challenger de Concepción, no Chile, no saibro, há oito dias, quando perdeu o título para o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo.

Já Acosta perdeu para o cearense Thiago Monteiro na estreia do Challenger chileno, há duas semanas, e caiu na estreia do qualifying do Australian Open. Em seu outro torneio em 2026, foi superado na segunda rodada do Challenger de Noumea, na Nova Caledônia.

O argentino Facundo Diaz Acosta foi campeão em Buenos Aires em 2024 (Foto: Arquivo/Divulgação)

Abaixo, os últimos campeões de Buenos Aires e, entre parênteses, a performance no ano seguinte:

2024 - Facundo Acosta (ARG, estreia)

2023 - Carlos Alcaraz (ESP, semifinal)

2022 - Casper Ruud (NOR, não disputou)

2021 - Diego Schwartzman (ARG, final)

2020 - Casper Ruud (NOR, não disputou)

2019 - Marco Cecchinato (ITA, estreia)

2018 - Dominic Thiem (AUT, semifinal)

2017 - Alexander Dolgopolov (UCR, não disputou)

2016 - Dominic Thiem (AUT, não disputou)

2015 - Rafael Nadal (ESP, semifinal)

2014 - David Ferrer (ESP, não disputou)

2013 - David Ferrer (ESP)

2012 - David Ferrer (ESP)

2011 - Nicolas Almagro (ESP, finalista)

2010 - Juan Carlos Ferrero (ESP, não disputou)

2009 - Tommy Robredo (ESP, não disputou)

2008 - David Nalbandián (ARG, semifinal)

2007 - Juan Monaco (ARG, estreia)

2006 - Carlos Moyá (ESP, fase de grupos)

2005 - Gastón Guadio (ARG, não disputou)

2004 - Guillermo Coria (ARG, não disputou)

2003 - Carlos Moya (ESP, final)

2002 - Nicolas Massú (CHI, estreia)

2001 - Gustavo Kuerten (BRA, estreia)

Os últimos campeões do ATP 250 de Buenos Aires (Foto: NotebookLM/Reprodução)