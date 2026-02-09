João Fonseca busca feito que Nadal e Alcaraz não conseguiram em Buenos Aires
Único a defender o título foi o tricampeão espanhol Ferrer
- Matéria
- Mais Notícias
Em 2025, aos 18 anos, João Fonseca se tornou, em Buenos Aires, o mais jovem brasileiro campeão de ATP. Nesta semana, o número 1 do Brasil e 33º do mundo tenta uma façanha que, desde 2001, só um tenista alcançou até hoje: ganhar dois anos seguidos na capital argentina.
Relacionadas
- Tênis
Pucinelli trava batalha épica, mas Diallo empata para o Canadá na Copa Davis
Tênis07/02/2026
- Tênis
Brasil vira sobre o Canadá nas duplas e fica a uma vitória da próxima fase na Copa Davis
Tênis07/02/2026
- Tênis
Heide derruba gigante Diallo, e Brasil empata duelo com Canadá na Davis; vídeo
Tênis07/02/2026
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
O único a protagonizar tal feito no Buenos Aires Lawn Tennis Club, conhecido como a Catedral do tênis argentino, foi o espanhol David Ferrer, que venceu o torneio em três temporadas seguidas, de 2012 a 2014. Aliás, de 2009, com Tommy Robredo, a 2015, com ninguém menos do que Rafael Nadal (ex-número 1 do mundo e maior ganhador de torneios no saibro), algoz do anfitrião Juan Monaco na decisão, apenas tenistas da Espanha venceram o torneio.
+ Aposte no seu tenista favorito!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
E nem mesmo Nadal, recordista de títulos de Roland Garros (14, o mais importante entre todos os torneios no saibro), repetiu o título na temporada seguinte. Em 2016, o ex-líder do ranking foi superado na semifinal pelo campeão, o austríaco Dominic Thiem, numa batalha de três sets.
Depois do título do ex-número 1 do mundo em 2015, a Espanha voltou a triunfar na capital argentina em 2023, com Carlos Alcaraz derrotando o britânico Cameron Norrie na decisão. O jovem espanhol, no ano seguinte, foi superado na semifinal pelo chileno Nicolas Jarry.
Além de Ferrer, dois campeões chegaram à decisão no ano seguinte, mas foram superados. O primeiro foi o espanhol Carlos Moyá (ex-líder do ranking), vencedor em 2003 e vice na temporada subsequente, quando foi superado pelo anfitrião Guillermo Coria. Penúltimo atleta da casa a triunfar, em 2021, Diego Schwartzman perdeu a decisão de 2022 para o norueguês Casper Ruud.
João Fonseca pode estrear contra campeão de 2024
Terceiro cabeça de chave, João Fonseca sai de bye na primeira rodada e aguarda o vencedor do duelo entre o chileno Alejandro Tabilo (73º do mundo, de 28 anos) e o anfitrião Facundo Diaz Acosta (301º, de 25), em confronto inédito. O tenista argentino, aliás, venceu o torneio em 2024 (vídeo abaixo), mas perdeu na estreia no ano passado, para o paranaense Thiago Wild.
Em torneios ATP, o tenista do Chile (ex-top 20) soma uma vitória em quatro jogos em 2026, sem contar com o vice do Challenger de Concepción, no Chile, no saibro, há oito dias, quando perdeu o título para o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo.
Já Acosta perdeu para o cearense Thiago Monteiro na estreia do Challenger chileno, há duas semanas, e caiu na estreia do qualifying do Australian Open. Em seu outro torneio em 2026, foi superado na segunda rodada do Challenger de Noumea, na Nova Caledônia.
Abaixo, os últimos campeões de Buenos Aires e, entre parênteses, a performance no ano seguinte:
2024 - Facundo Acosta (ARG, estreia)
2023 - Carlos Alcaraz (ESP, semifinal)
2022 - Casper Ruud (NOR, não disputou)
2021 - Diego Schwartzman (ARG, final)
2020 - Casper Ruud (NOR, não disputou)
2019 - Marco Cecchinato (ITA, estreia)
2018 - Dominic Thiem (AUT, semifinal)
2017 - Alexander Dolgopolov (UCR, não disputou)
2016 - Dominic Thiem (AUT, não disputou)
2015 - Rafael Nadal (ESP, semifinal)
2014 - David Ferrer (ESP, não disputou)
2013 - David Ferrer (ESP)
2012 - David Ferrer (ESP)
2011 - Nicolas Almagro (ESP, finalista)
2010 - Juan Carlos Ferrero (ESP, não disputou)
2009 - Tommy Robredo (ESP, não disputou)
2008 - David Nalbandián (ARG, semifinal)
2007 - Juan Monaco (ARG, estreia)
2006 - Carlos Moyá (ESP, fase de grupos)
2005 - Gastón Guadio (ARG, não disputou)
2004 - Guillermo Coria (ARG, não disputou)
2003 - Carlos Moya (ESP, final)
2002 - Nicolas Massú (CHI, estreia)
2001 - Gustavo Kuerten (BRA, estreia)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias