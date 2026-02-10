ATP de Buenos Aires tem chave mais fraca que a do título de João Fonseca

Se a falta de ritmo - por ter jogado apenas uma partida na temporada - deve ser um obstáculo a mais nesta semana, no ATP 250 Buenos Aires, para o atual campeão, João Fonseca, a chave atual é mais fraca do que a do ano passado. O alemão Alexander Zverev, então número 2 do mundo, o dinamarquês Holger Rune (12º), o italiano Lorenzo Musetti (16º) e o chileno Alejandro Tabilo (27º) eram os principais cabeças de chave em 2025.



Dessa vez, após a desistência do italiano Lorenzo Musetti (5º, lesionado), o principal favorito é o anfitrião Francisco Cerúndolo (19º, de 27 anos, atual vice-campeão e também finalista em 2021), seguido pelo italiano Luciano Darderi (22º) e pelo número 1 do Brasil e 33º do mundo.

Em 2025, foi Cerúndolo quem desbancou, nas oitavas de final, Zverev, enquanto Rune não passou da estreia, surpreendido pelo anfitrião Mariano Navone (47º). Já Musetti caiu nas quartas, diante do espanhol Pedro Martinez (41º), e Tabilo perdeu na primeira rodada para o sérvio Laslo Djere (112º).

Tabilo no caminho de João Fonseca



Tabilo, por sinal, pode ser o primeiro adversário de João Fonseca nesta semana. Para isso, o chileno, ex-top 19 e atual 71, precisa derrotar, hoje, o campeão de 2024, o argentino Facundo Diaz Acosta (285º). Ano passado, o tenista da casa foi surpreendido logo na estreia, pelo paranaense Thiago Wild.



Como se sabe, o número 1 do Brasil perdeu a única partida que disputou em 2026: para o americano Eliot Spizzirri, na estreia do Australian Open, na quadra rápida.

- Tive alguns problemas físicos, mas agora estou 100%. Fiz bons treinamentos no Rio de Janeiro e aqui em Buenos Aires. É muito bom estar de volta aqui, primeira vez defendendo um título, mas estas experiências são para poucos, tenho que desfrutar e vim aqui para desfrutar e jogar meu melhor tênis pra tentar vencer novamente - disse, na segunda-feira, o atual campeão.