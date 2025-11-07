Tenista quebra telão de led e, lesionado, desiste de jogo; vídeo

Número 98 do mundo e ex-58 (seu melhor ranking), o anfitrião Hugo Gaston protagonizou cenas inusitadas no ATP 250 de Metz, na França, nesta semana. Nas oitavas de final, o tenista francês acertou uma bolada em um dos painéis de LED da quadra, quebrando parte do telão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Stefani faz história e alcança decisão inédita no WTA Finals

➡️ Análise: João Fonseca chegou com tudo ao circuito em 2025

➡️ Francês que poderia passar João Fonseca perde na estreia

➡️ Qual era o ranking de Guga e Bellucci com a idade de João Fonseca?

A partida, contra o alemão Daniel Altmaier, válida pelas oitavas de final, foi interrompida por cerca de 20 minutos para o reparo do telão. Logo depois, no entanto, lesionado, o tenista da casa acabou desistindo da partida. Confira no vídeo abaixo:



continua após a publicidade

Depois da vitória por desistência de Gaston, Altmaier (46º) acabou eliminado na fase seguinte, pelo italiano Lorenzo Sonego (42º), por 6/4 e 7/6.

O tenista da Itália, por sua vez, foi superado, nesta sexta-feira, nas semifinais, pelo britânico Cameron Norrie, sétimo favorito e 27º do ranking.

continua após a publicidade

Tenista britânico decide com americano

Sábado, o tenista da Grã-Bretanha decide o título contra o americano Learner Tien (38º), que eliminou o lucky looser Vitaliy Sachko (222º), por 6/1 e 6/4 e busca o primeiro ATP da carreira (e o rival, o sexto).

Será o quarto jogo entre os dois tenistas, e a vantagem, no confronto direto, é do jovem americano, de 19 anos, que venceu dois deles. O mais recente foi na segunda rodada do Masters 1000 de Xangai, mês passado, com triunfo de Tien por 7/6 e 6/3.