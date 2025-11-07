menu hamburguer
Tênis

Tenista quebra telão de led e, lesionado, desiste de jogo; vídeo

Francês Hugo Gaston protagonizou cenas inusitadas em Metz

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/11/2025
16:22
O tenista francês Hugo Gaston (Reprodução)
O tenista francês Hugo Gaston (Reprodução)
  Matéria
  • Mais Notícias

Número 98 do mundo e ex-58 (seu melhor ranking), o anfitrião Hugo Gaston protagonizou cenas inusitadas no ATP 250 de Metz, na França, nesta semana. Nas oitavas de final, o tenista francês acertou uma bolada em um dos painéis de LED da quadra, quebrando parte do telão.

A partida, contra o alemão Daniel Altmaier, válida pelas oitavas de final, foi interrompida por cerca de 20 minutos para o reparo do telão. Logo depois, no entanto, lesionado, o tenista da casa acabou desistindo da partida. Confira no vídeo abaixo:

Depois da vitória por desistência de Gaston, Altmaier (46º) acabou eliminado na fase seguinte, pelo italiano Lorenzo Sonego (42º), por 6/4 e 7/6.

O tenista da Itália, por sua vez, foi superado, nesta sexta-feira, nas semifinais, pelo britânico Cameron Norrie, sétimo favorito e 27º do ranking.

Tenista britânico decide com americano

Sábado, o tenista da Grã-Bretanha decide o título contra o americano Learner Tien (38º), que eliminou o lucky looser Vitaliy Sachko (222º), por 6/1 e 6/4 e busca o primeiro ATP da carreira (e o rival, o sexto).

Será o quarto jogo entre os dois tenistas, e a vantagem, no confronto direto, é do jovem americano, de 19 anos, que venceu dois deles. O mais recente foi na segunda rodada do Masters 1000 de Xangai, mês passado, com triunfo de Tien por 7/6 e 6/3.

O tenista britânico Cameron Norrie em ação no Masters 1000 de Paris (Reprodução)
O tenista britânico Cameron Norrie em ação no Masters 1000 de Paris (Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

