Bia Haddad conhece 1° adversária no SP Open; veja o chaveamento

Beatriz Haddad, melhor tenista brasileira da atualidade, conheceu sua primeira adversária no SP Open, a italiana Miriana Tona. O torneio acontece entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O sorteio do chaveamento aconteceu no último sábado (6), e terá, na primeira rodadam o duelo entre as brasileiras Carol Meligeni e Nauhany Silva. A primeira adversária de Bia Haddad venceu a holandesa Lian Tran por 2 sets a 1 (7/6, 4/6 e 6/4) neste domingo (7).

Medalhista olímpica nas duplas em Tóquio 2020, Laura Pigossi vai enfrentar Elizabeth Mandlik. Já Victoria Barros joga contra a americana Whitney Osuigwe, e Luiza Fullana estreia contra Renata Zarazúa.

continua após a publicidade

Veja o chaveamento

O SP Open começa com 32 atletas na chave principal de simples, que será disputada entre os dias 8 e 9 de setembro. São 28 jogadoras já garantidas, enquanto outras 16 disputaram as quatro últimas vagas na fase de qualifying, as jogadoras que passaram foram: Miriana Tona, Yasmin Mansouri, V. Rodriguez e M. Okalova.

➡️Bia Haddad elege pior derrota da temporada no tênis

Chaveamento SP Open, primeira rodada (Foto: Divulgação SP Open)

Chaveamento duplas

A chave de duplas do SP Open foi sorteada também no sábado e já definiu um confronto entre brasileiras logo na primeira rodada. A medalhista olímpica Laura Pigossi e Ingrid Martins enfrentarão a dupla de Beatriz Haddad Maia e Ana Candiotto, nesta segunda (8), por volta das 17h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

Como principal favorita, a dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos começa a campanha em São Paulo contra a britânica Alicia Barnett e a francesa Elixane Lechemia.

Chaveamento Duplas (Foto: Divulgação SP Open)

Bia Haddad ‘troca’ torneio nos EUA para disputar SP Open: ‘Inegociável’

Beatriz Haddad Maia, decidiu disputar o SP Open, em sua cidade natal, entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa Lobos. Para isso, a atleta optou por não jogar o torneio 250 em Cleveland, nos Estados Unidos.

— Pela regra, eu só posso jogar dois 250 no ano, e eu já havia jogado na Nottingham. Então, eu abri mão também de um torneio que antecede o US Open (em Cleveland) — explicou Bia.