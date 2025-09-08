O US Open 2025 chegou ao fim com Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka com os títulos mais prestigiados da competição. Além das taças, os dois levam dos Estados Unidos premiações milionárias que são recorde para a competição. O Lance! detalha abaixo.

Alcaraz vence Sinner e volta à liderança do ranking

Quanto faturaram Alcaraz e Sabalenka?

A premiação de ambas as competições é a maior da história do tênis, tanto feminino quanto masculino. Tanto Sabalenka quanto Alcaraz levaram, ao todo, 7.761 milhões de dólares (R$41,9 milhões) com o título do US Open. Confira os pagamentos por fase:

Premiação por fase do US Open

Primeira rodada: 110 mil dólares

Segunda rodada: 154 mil dólares

Terceira rodada: 237 mil dólares

Oitavas de final: 400 mil dólares

Quartas de final: 660 mil dólares

Semifinais: 1,2 milhão de dólares

Vice-campeão: 2,5 milhões de dólares

Campeão: 5 milhões de dólares

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Relembre o jogo de Sabalenka

A tenista bielorrussa foi a campeã do US Open feminino no último sábado (6), por 2 sets a 0. Sabalenka venceu a americana Amanda Anisimova e garantiu 5 milhões de dólares pela vitória do campeonato, o maior pagamento da história do tênis feminino.

Quem esperava um domínio tranquilo da favorita Sabalenka, se enganou. A partida foi uma batalha de nervos desde o primeiro ponto. O set inicial foi marcado pela instabilidade, mas Sabalenka usou sua experiência para ser mais decisiva nos momentos cruciais e fechar em 6-3.

O clímax da decisão, no entanto, veio na segunda parcial. Amanda Anisimova, empurrada pela torcida da casa, lutou bravamente e elevou seu nível, transformando o set em uma troca de golpes fulminantes. A disputa foi tão acirrada que a decisão foi para um tie-break de tirar o fôlego. Nele, a força mental de Sabalenka prevaleceu. A número 1 do mundo foi mais sólida, jogou com agressividade controlada e fechou o game desempate para abrir 2 a 0 no placar e garantir o título.

Sabalenka quebra jejum de 11 anos e é bicampeã do US Open (Foto: TIMOTHY A.CLARY / AFP)

Sabalenka quebra jejum de 11 anos e é bicampeã do US Open

Relembre o jogo de Alcaraz

Carlos Alcaraz teve um início de partida avassalador, dominando completamente Jannik Sinner para vencer o primeiro set por 6-2 em 37 minutos. O espanhol impôs seu ritmo desde o primeiro ponto, conquistando uma quebra de serviço logo no game inaugural após uma longa batalha.

A superioridade de Alcaraz foi traduzida nas estatísticas, principalmente na devolução de saque. Ele venceu 15 pontos no serviço do italiano, atacando implacavelmente o segundo saque de Sinner, que teve um aproveitamento de apenas 33%.

O quarto e decisivo set foi uma batalha de nervos que durou 52 minutos, com Carlos Alcaraz saindo vitorioso por 6-4 para se sagrar campeão do US Open. O set começou com um game inaugural épico de mais de 10 minutos, no qual Jannik Sinner bravamente salvou múltiplos break points para confirmar seu serviço. No entanto, a pressão constante de Alcaraz surtiu efeito no quinto game, quando o espanhol conseguiu a única e decisiva quebra de serviço para fazer 3-2. O clímax da partida veio com Alcaraz sacando para o título em 5-4; ele precisou manter a calma para salvar um break point de Sinner antes de finalmente converter o ponto do campeonato em uma explosão de alegria.