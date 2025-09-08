Após US Open, João Fonseca sobe em ranking mundial de tênis da ATP
Tenista brasileiro, de 19 anos, chega a melhor posição de sua carreira
João Fonseca voltou a subir de posição entre os melhores do tênis mundial. Apesar de ter sido eliminado pelo tcheco Tomas Machac na segunda rodada do US Open, o tenista garantiu 50 pontos no ranking atualizado, neste domingo (7), pela Associação de Tênis Profissional (ATP). Com a eliminação de atletas de risco no último Grand Slam da temporada, o brasileiro de 19 anos avança e assegura a sua melhor colocação da carreira.
➡️ João Fonseca saltou, em um ano, mais de 100 posições no ranking
Anteriormente na 45ª posição, João Fonseca avançou três posições e passará a ser o 42º na próxima atualização (que sairá no dia 8 de setembro). Ele deixa para trás Jaume Munar, Camilo Ugo Carabelli e Miomir Kecmanovic, somando 1.129 pontos. Considerando atletas brasileiros, este é o nono melhor ranking do país na ATP. O melhor é o primeiro lugar conquistado por Gustavo "Guga" Kuerten.
Confira o ranking do tênis atualizado pela ATP
|Posição
|Tenista
|Pontos
1
Carlos Alcaraz
11.540
2
Jannik Sinner
10.780
3
Alexander Zverev
5.930
4
Novak Djokovic
4.830
5
Taylor Fritz
4.675
6
Ben Shelton
4.280
7
Jack Draper
3.690
8
Alex de Minaur
3.545
9
Lorenzo Musetti
3.505
10
Karen Khachanov
3.280
11
Holger Rune
3.090
12
Casper Ruud
2.755
13
Félix Auger-Aliassime
2.755
14
Andrey Rublev
2.610
15
Tommy Paul
2.510
16
Jiří Lehečka
2.415
17
Jakub Menšík
2.380
18
Daniil Medvedev
2.370
19
Alexander Bublik
2.245
20
Alejandro Davidovich Fokina
2.225
21
Francisco Cerúndolo
2.135
22
Tomáš Macháč
2.110
23
Arthur Fils
2.070
24
Ugo Humbert
2.045
25
Flavio Cobolli
2.040
26
Denis Shapovalov
1.838
27
Stefanos Tsitsipas
1.830
28
Grigor Dimitrov
1.645
29
Frances Tiafoe
1.640
30
Luciano Darderi
1.584
31
Tallon Griekspoor
1.565
32
Alex Michelsen
1.485
33
Brandon Nakashima
1.420
34
Cameron Norrie
1.397
35
Gabriel Diallo
1.308
36
Giovanni Mpetshi Perricard
1.275
37
Jaume Munar
1.253
38
Alexandre Müller
1.168
39
Corentin Moutet
1.146
40
Alexei Popyrin
1.140
41
Sebastián Báez
1.135
42
João Fonseca
1.129
43
Camilo Ugo Carabelli
1.123
44
Lorenzo Sonego
1.090
45
Benjamin Bonzi
1.089
Próximos torneios de João Fonseca
No próximo final de semana, nos dias 13 e 14 de setembro, o número 1 do Brasil defende o país na Copa Davis. Em Atenas, na Grécia, um dos jogos de João Fonseca será contra o anfitrião Stefanos Tsitsipas, ex-top 3 e atual 27º. Neste mês ainda, logo após a Copa, João Fonseca vai debutar na Laver Cup, torneio exibição que não conta pontos para o ranking.
Esse torneio acontecerá, entre os dias 19 e 21 de setembro, no Chase Center, em San Francisco (EUA). Na última quinta-feira (4), a competição anunciou dois desfalques de peso, e suas substituições: os norte-americanos Reilly Opelka (67º do mundo) e Alex Michelsen (32º) substituem os compatriotas Ben Shelton e Tommy Paul, ambos lesionados, no Time Mundo, o mesmo que terá a estreia do número 1 do Brasil e 42º do mundo.
