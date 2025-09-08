Após US Open, João Fonseca sobe em ranking mundial de tênis da ATP

João Fonseca voltou a subir de posição entre os melhores do tênis mundial. Apesar de ter sido eliminado pelo tcheco Tomas Machac na segunda rodada do US Open, o tenista garantiu 50 pontos no ranking atualizado, neste domingo (7), pela Associação de Tênis Profissional (ATP). Com a eliminação de atletas de risco no último Grand Slam da temporada, o brasileiro de 19 anos avança e assegura a sua melhor colocação da carreira.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca saltou, em um ano, mais de 100 posições no ranking

Anteriormente na 45ª posição, João Fonseca avançou três posições e passará a ser o 42º na próxima atualização (que sairá no dia 8 de setembro). Ele deixa para trás Jaume Munar, Camilo Ugo Carabelli e Miomir Kecmanovic, somando 1.129 pontos. Considerando atletas brasileiros, este é o nono melhor ranking do país na ATP. O melhor é o primeiro lugar conquistado por Gustavo "Guga" Kuerten.

João Fonseca saca na derrota para o tcheco Tomas Machac no US Open (FOto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Confira o ranking do tênis atualizado pela ATP

Posição Tenista Pontos 1 Carlos Alcaraz 11.540 2 Jannik Sinner 10.780 3 Alexander Zverev 5.930 4 Novak Djokovic 4.830 5 Taylor Fritz 4.675 6 Ben Shelton 4.280 7 Jack Draper 3.690 8 Alex de Minaur 3.545 9 Lorenzo Musetti 3.505 10 Karen Khachanov 3.280 11 Holger Rune 3.090 12 Casper Ruud 2.755 13 Félix Auger-Aliassime 2.755 14 Andrey Rublev 2.610 15 Tommy Paul 2.510 16 Jiří Lehečka 2.415 17 Jakub Menšík 2.380 18 Daniil Medvedev 2.370 19 Alexander Bublik 2.245 20 Alejandro Davidovich Fokina 2.225 21 Francisco Cerúndolo 2.135 22 Tomáš Macháč 2.110 23 Arthur Fils 2.070 24 Ugo Humbert 2.045 25 Flavio Cobolli 2.040 26 Denis Shapovalov 1.838 27 Stefanos Tsitsipas 1.830 28 Grigor Dimitrov 1.645 29 Frances Tiafoe 1.640 30 Luciano Darderi 1.584 31 Tallon Griekspoor 1.565 32 Alex Michelsen 1.485 33 Brandon Nakashima 1.420 34 Cameron Norrie 1.397 35 Gabriel Diallo 1.308 36 Giovanni Mpetshi Perricard 1.275 37 Jaume Munar 1.253 38 Alexandre Müller 1.168 39 Corentin Moutet 1.146 40 Alexei Popyrin 1.140 41 Sebastián Báez 1.135 42 João Fonseca 1.129 43 Camilo Ugo Carabelli 1.123 44 Lorenzo Sonego 1.090 45 Benjamin Bonzi 1.089

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximos torneios de João Fonseca

No próximo final de semana, nos dias 13 e 14 de setembro, o número 1 do Brasil defende o país na Copa Davis. Em Atenas, na Grécia, um dos jogos de João Fonseca será contra o anfitrião Stefanos Tsitsipas, ex-top 3 e atual 27º. Neste mês ainda, logo após a Copa, João Fonseca vai debutar na Laver Cup, torneio exibição que não conta pontos para o ranking.

continua após a publicidade

Esse torneio acontecerá, entre os dias 19 e 21 de setembro, no Chase Center, em San Francisco (EUA). Na última quinta-feira (4), a competição anunciou dois desfalques de peso, e suas substituições: os norte-americanos Reilly Opelka (67º do mundo) e Alex Michelsen (32º) substituem os compatriotas Ben Shelton e Tommy Paul, ambos lesionados, no Time Mundo, o mesmo que terá a estreia do número 1 do Brasil e 42º do mundo.