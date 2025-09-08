menu hamburguer
Após US Open, João Fonseca sobe em ranking mundial de tênis da ATP

Tenista brasileiro, de 19 anos, chega a melhor posição de sua carreira

imagem cameraJoão Fonseca na vitória na estreia do US Open (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP )
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Wilson Gonzaga Spiler,
Dia 08/09/2025
08:51
João Fonseca voltou a subir de posição entre os melhores do tênis mundial. Apesar de ter sido eliminado pelo tcheco Tomas Machac na segunda rodada do US Open, o tenista garantiu 50 pontos no ranking atualizado, neste domingo (7), pela Associação de Tênis Profissional (ATP). Com a eliminação de atletas de risco no último Grand Slam da temporada, o brasileiro de 19 anos avança e assegura a sua melhor colocação da carreira.

➡️ João Fonseca saltou, em um ano, mais de 100 posições no ranking

Anteriormente na 45ª posição, João Fonseca avançou três posições e passará a ser o 42º na próxima atualização (que sairá no dia 8 de setembro). Ele deixa para trás Jaume Munar, Camilo Ugo Carabelli e Miomir Kecmanovic, somando 1.129 pontos. Considerando atletas brasileiros, este é o nono melhor ranking do país na ATP. O melhor é o primeiro lugar conquistado por Gustavo "Guga" Kuerten.

João Fonseca saca na derrota para o tcheco Tomas Machac no US Open (FOto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Confira o ranking do tênis atualizado pela ATP

PosiçãoTenistaPontos

1

Carlos Alcaraz

11.540

2

Jannik Sinner

10.780

3

Alexander Zverev

5.930

4

Novak Djokovic

4.830

5

Taylor Fritz

4.675

6

Ben Shelton

4.280

7

Jack Draper

3.690

8

Alex de Minaur

3.545

9

Lorenzo Musetti

3.505

10

Karen Khachanov

3.280

11

Holger Rune

3.090

12

Casper Ruud

2.755

13

Félix Auger-Aliassime

2.755

14

Andrey Rublev

2.610

15

Tommy Paul

2.510

16

Jiří Lehečka

2.415

17

Jakub Menšík

2.380

18

Daniil Medvedev

2.370

19

Alexander Bublik

2.245

20

Alejandro Davidovich Fokina

2.225

21

Francisco Cerúndolo

2.135

22

Tomáš Macháč

2.110

23

Arthur Fils

2.070

24

Ugo Humbert

2.045

25

Flavio Cobolli

2.040

26

Denis Shapovalov

1.838

27

Stefanos Tsitsipas

1.830

28

Grigor Dimitrov

1.645

29

Frances Tiafoe

1.640

30

Luciano Darderi

1.584

31

Tallon Griekspoor

1.565

32

Alex Michelsen

1.485

33

Brandon Nakashima

1.420

34

Cameron Norrie

1.397

35

Gabriel Diallo

1.308

36

Giovanni Mpetshi Perricard

1.275

37

Jaume Munar

1.253

38

Alexandre Müller

1.168

39

Corentin Moutet

1.146

40

Alexei Popyrin

1.140

41

Sebastián Báez

1.135

42

João Fonseca

1.129

43

Camilo Ugo Carabelli

1.123

44

Lorenzo Sonego

1.090

45

Benjamin Bonzi

1.089

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximos torneios de João Fonseca

No próximo final de semana, nos dias 13 e 14 de setembro, o número 1 do Brasil defende o país na Copa Davis. Em Atenas, na Grécia, um dos jogos de João Fonseca será contra o anfitrião Stefanos Tsitsipas, ex-top 3 e atual 27º. Neste mês ainda, logo após a Copa, João Fonseca vai debutar na Laver Cup, torneio exibição que não conta pontos para o ranking.

Esse torneio acontecerá, entre os dias 19 e 21 de setembro, no Chase Center, em San Francisco (EUA). Na última quinta-feira (4), a competição anunciou dois desfalques de peso, e suas substituições: os norte-americanos Reilly Opelka (67º do mundo) e Alex Michelsen (32º) substituem os compatriotas Ben Shelton e Tommy Paul, ambos lesionados, no Time Mundo, o mesmo que terá a estreia do número 1 do Brasil e 42º do mundo.

