Bia Haddad Maia é a cabeça de chave número 1 do SP Open, torneio WTA 250 que acontece no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, entre os dias 6 e 14 de setembro. A brasileira realizou um treino aberto ao público na tarde deste domingo (7), ao lado de Carolina Meligeni, após o fim da fase qualificatória.; veja alguns vídeos!

O SP Open começa nesta segunda-feira (8), com as partidas se iniciando a partir das 13h (de Brasília). A rodada terá um grande destaque: o duelo de duplas 100% brasileiro entre Ingrid Martins e Laura Pigossi e a dupla de Beatriz Haddad Maia e Ana Candiotto, na quadra Maria Esther Bueno.

A quadra principal ainda terá o duelo paulista entre Carolina Meligeni e Nauhany Silva, seguido pela partida de duplas de Bia e, logo após, a estreia de Victoria Luiza Barros contra a americana Whitney Osuigwe.

Bia Haddad e Caroline Meligeni fazem treino aberto no SP Open (Foto: João Pires)

Bia Haddad se emociona de jogar em São Paulo

Essa é a primeira vez que a capital paulista recebe um torneio feminino de alto nível. A tenista Bia Haddad Maia vê o evento como uma oportunidade de aproximar o tênis do público.

— Acho que a primeira coisa que eu penso é o quão duro é ter um ambiente, uma formação que possa inspirar as meninas, os meninos, os jovens. Criar um contato com as jogadoras que hoje estão no circuito, com crianças que sonham em estar jogando Grand Slams. Com certeza, faz a diferença para inspirar, e hoje eu estou nessa cadeira e na quadra. Eu sabia que era uma semana especial para mim, para todas as pessoas, meninas, minha família e todo mundo que envolve o torneio, o tênis brasileiro — comentou.