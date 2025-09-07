SP Open terá premiação milionária; veja valores

São Paulo será, pela primeira vez, sede de um torneio profissional de tênis feminino de alto nível. Entre os dias 6 e 14 de setembro, o Parque Villa-Lobos receberá o SP Open, que contará com a brasileira Beatriz Haddad Maia, atual número 22 do mundo. A premiação total do campeonato chega a US$ 275 mil (cerca de R$ 1,5 milhão na cotação atual).

Além da tenista da casa, outras jogadoras de destaque já confirmaram presença, como a americana Hailey Baptiste e a filipina Alexandra Eala. E as brasileiras Carolina Meligeni, Ana Candiotto, Ingrid Martins, Luiza Stefani, Luiza Fullana, Laura Pigossi, Nauhany Silva, Pietra Rivoli e Victoria Luiza Barros.

Predetti durante SP Open (Foto: Divulgação SP Open)

Bia Haddad joga em casa

Essa é a primeira vez que a capital paulista recebe um torneio feminino de alto nível. A tenista Bia Haddad Maia vê o evento como uma oportunidade de aproximar o tênis do público.

— Acho que a primeira coisa que eu penso é o quão duro é ter um ambiente, uma formação que possa inspirar as meninas, os meninos, os jovens. Criar um contato com as jogadoras que hoje estão no circuito, com crianças que sonham em estar jogando Grand Slams. Com certeza, faz a diferença para inspirar, e hoje eu estou nessa cadeira e na quadra. Eu sabia que era uma semana especial para mim, para todas as pessoas, meninas, minha família e todo mundo que envolve o torneio, o tênis brasileiro — comentou.