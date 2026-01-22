Sinner vence e lidera trio italiano na terceira rodada do Australian Open
Bicampeão passa fácil pelo anfitrião Duckworth
- Matéria
- Mais Notícias
Dos quatro melhores italianos do ranking mundial, três deles estão na terceira rodada do Australian Open. Jannik Sinner, maior nome do tênis país e atual bicampeão do torneio, venceu, nesta quinta-feira, o anfitrião James Duckworth (88º), por 6/1, 6/4 e 6/2, em apenas 1h49m.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Derrotar tenista da casa, em Grand Slams, é rotina para o italiano, de 24 anos. O triunfo desta quinta foi o 19º em 19 partidas, um recorde na Era Aberta (desde 1969). O ex-tenista argentino Juan Martin Del Potro, com 12 vitórias, foi outro manteve a invencibilidade nesse quesito (com, no mínimo, 10 partidas).
Em busca da 17ª vitória seguida em Melbourne, Sinner encara, na terceira rodada, em confronto inédito, Eliot Spizzirri (85º do mundo), que, há dois dias, estreou derrotando o brasileiro João Fonseca. Nesta quinta, o americano venceu o qualifier chinês Yibing Wu.
Como foi a vitória de Sinner
Com quebras nos quarto e sexto games, o italiano precisou de apenas 26 minutos para vencer a parcial inicial.
➡️André Agassi vai entregar troféu ao campeão do Rio Open
+ Aposte na vitória de seu tenista favorito no Australian Open!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
No segundo game do set seguinte, a surpresa foi que Sinner precisou salvar um break point. Três games depois, o anfitrião saiu do buraco, saindo de 0/40 e salvando três breaks. O bicampeão de Melbourne, no entanto, pôs ordem na casa e conquistou a quebra dois games depois, para frustração do australiano. E, no décimo game, sacou para fechar a parcial, que durou 42 minutos.
O vice-líder do ranking iniciou a terceira série com nova quebra. Dois games depois, repetiu a dose. No quarto game, o anfitrião ainda teve break point, mas Sinner salvou. Dali em diante, o bicampeão só administrou a vantagem para avançar novamente no torneio.
Musetti também avança
Compatriota de Sinner, Lorenzo Musetti (5º) venceu duelo de italianos contra Lorenzo Sonego (vídeo abaixo), por 6/3, 6/3 e 6/4, e também está na terceira rodada, igualando sua melhor campanha no torneio, alcançada na temporada passada. Seu próximo rival será o tcheco Tomas Machac, algoz do grego Stefanos Tsitsipas.
O tenista da Grécia, por sinal, foi o último a derrotar Sinner em Melbourne: nas oitavas de final de 2023.
Algoz do argentino Sebastian Baez na segunda rodada, Luciano Darderi (25º) completa o trio italiano na terceira rodada do Australian Open. O oponente na próxima fase será o russo Karen Kachanov.
Caso avancem, Sinner e Darderi vão medir forças nas oitavas de final.
Terceiro melhor italiano da atualidade, Flavio Cobolli (22º) decepcionou na estreia e perdeu para o qualifier britânico Arthur Fery (185º).
- Matéria
- Mais Notícias