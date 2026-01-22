menu hamburguer
Tênis

Sinner vence e lidera trio italiano na terceira rodada do Australian Open

Bicampeão passa fácil pelo anfitrião Duckworth


Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/01/2026
07:05
Atualizado há 2 minutos
O italiano Jannik Sinner devolve a bolac contra o anfitrião James Duckworth no Australian Open (Foto: DAVID GRAY / AFP)
O italiano Jannik Sinner devolve a bola contra o anfitrião James Duckworth no Australian Open (Foto: DAVID GRAY / AFP)
  
  

Dos quatro melhores italianos do ranking mundial, três deles estão na terceira rodada do Australian Open. Jannik Sinner, maior nome do tênis país e atual bicampeão do torneio, venceu, nesta quinta-feira, o anfitrião James Duckworth (88º), por 6/1, 6/4 e 6/2, em apenas 1h49m.

Derrotar tenista da casa, em Grand Slams, é rotina para o italiano, de 24 anos. O triunfo desta quinta foi o 19º em 19 partidas, um recorde na Era Aberta (desde 1969). O ex-tenista argentino Juan Martin Del Potro, com 12 vitórias, foi outro manteve a invencibilidade nesse quesito (com, no mínimo, 10 partidas).

Em busca da 17ª vitória seguida em Melbourne, Sinner encara, na terceira rodada, em confronto inédito, Eliot Spizzirri (85º do mundo), que, há dois dias, estreou derrotando o brasileiro João Fonseca. Nesta quinta, o americano venceu o qualifier chinês Yibing Wu. 

Como foi a vitória de Sinner

Com quebras nos quarto e sexto games, o italiano precisou de apenas 26 minutos para vencer a parcial inicial.

No segundo game do set seguinte, a surpresa foi que Sinner precisou salvar um break point. Três games depois, o anfitrião saiu do buraco, saindo de 0/40 e salvando três breaks. O bicampeão de Melbourne, no entanto, pôs ordem na casa e conquistou a quebra dois games depois, para frustração do australiano. E, no décimo game, sacou para fechar a parcial, que durou 42 minutos.

O vice-líder do ranking iniciou a terceira série com nova quebra. Dois games depois, repetiu a dose. No quarto game, o anfitrião ainda teve break point, mas Sinner salvou. Dali em diante, o bicampeão só administrou a vantagem para avançar novamente no torneio.

O italiano Jannik Sinner devolve a bolac contra o anfitrião James Duckworth no Australian Open (Foto: DAVID GRAY / AFP)
Musetti também avança

Compatriota de Sinner, Lorenzo Musetti (5º) venceu duelo de italianos contra Lorenzo Sonego (vídeo abaixo), por 6/3, 6/3 e 6/4, e também está na terceira rodada, igualando sua melhor campanha no torneio, alcançada na temporada passada. Seu próximo rival será o tcheco Tomas Machac, algoz do grego Stefanos Tsitsipas.



O tenista da Grécia, por sinal, foi o último a derrotar Sinner em Melbourne: nas oitavas de final de 2023.

Algoz do argentino Sebastian Baez na segunda rodada, Luciano Darderi (25º) completa o trio italiano na terceira rodada do Australian Open. O oponente na próxima fase será o russo Karen Kachanov.

Caso avancem, Sinner e Darderi vão medir forças nas oitavas de final.

Terceiro melhor italiano da atualidade, Flavio Cobolli (22º) decepcionou na estreia e perdeu para o qualifier britânico Arthur Fery (185º).

O italiano Lorenzo Musetti saca na vitória sobre o compatriota Lorenzo Sonego no Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)
