Líder do ranking, Alcaraz mostra incrível precisão em Indian Wells; vídeo

Líder do ranking e invicto em 13 jogos na temporada, Carlos Alcaraz segue sobrando em 2026. Neste domingo, o espanhol, bicampeão do torneio (em 2023 e 2024), mostrou que também está com a pontaria afiada, ao acertar tubos de bolas durante treino de saque no Masters 1000 de Indian Wells.

Confira no vídeo abaixo:



Após ficar de bye na primeira rodada, o número 1 do mundo estreou vencendo o búlgaro Grigor Dimitrov, por 6/2 e 6/3. O próximo adversário de Alcaraz será o francês Arthur Rinderknech (28º do ranking, de 30 anos). No confronto direto, são cinco triunfos do espanhol em cinco partidas. A mais recente foi na estreia do ATP 500 de Doha, no Catar, há duas semanas, vencido pelo líder do ranking.

Alcaraz a uma vitória das oitavas

Caso confirme o favoritismo diante do tenista da França em Indian Wells, Alcaraz encara, nas oitavas de final, o monegasco Valentin Vacherot ou o norueguês Casper Ruud.

Além do título no Catar, Alcaraz venceu, em janeiro, único Grand Slam que lhe faltava, o Australian Open. Na final, o triunfo do espanhol de 22 anos foi sobre o recordista de títulos em Melbourne, o sérvio Novak Djokovic.

