AO VIVO: João Fonseca enfrenta Tommy Paul na terceira rodada de Indian Wells
Se avançar, brasileiro encara italiano Sinner pela primeira vez
- Matéria
- Mais Notícias
Segundo mais jovem a vencer duas partidas no Masters 1000 de Indian Wells nesta década, João Fonseca busca, aos 19 anos, uma marca inédita em torneios desse nível. Caso derrote, neste domingo, o americano Tommy Paul (24º do mundo), o número 1 do Brasil e 35 do ranking estará nas oitavas de final pela primeira vez.
Relacionadas
➡️Mini-craques do Futuro: Bonini e o desafio da transição para o profissional
➡️Próximo rival de João Fonseca venceu ponto espetacular contra Alcaraz; vídeo
➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir
➡️ Tênistória: Há 19 anos, Djokovic e Nadal fizeram primeira final em Indian Wells
Semifinalista do torneio em 2024 (seu melhor resultado até aqui), o anfitrião ganhou o único jogo contra o rival brasileiro, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, no saibro, em 2025.
1º set
- Firme nos golpes de fundo, o número 1 do Brasil tem mais um break. Mas erra a devolução de saque e desperdiça a chance.
- O brasileiro faz seu primeiro ace na partida e abre 4/1.
- Paul sai do buraco e diminui a desvantagem para 3/1.
- Nas cordas, o anfitrião saca em 0/40 e salva mais três breaks.
- Sem sustos, o carioca, de 19 anos, abre 3/0.
- João Fonseca aproveita o segundo break e conquista a quebra. Ele vai sacar em 2/0.
- Paul salva o primeiro break logo no segundo game.
- O número 1 do Brasil confirma o serviço, e a torcida grita 'João Fonseca'.
- O brasileiro começa sacando o jogo.
- João Fonseca e Paul já estão em quadra.
Sinner aguarda vencedor da partida
O vencedor da partida deste domingo enfrenta o vice-líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, que eliminou o canadense Denis Shapovalov.
Com o triunfo do brasileiro sobre o russo Karen Khachanov, no sábado, pela segunda rodada (vídeo abaixo), apenas o líder do ranking, Carlos Alcaraz, venceu duas partidas em Indian Wells mais jovem que João Fonseca nos últimos 10 anos. Em 2022, o espanhol tinha apenas 18 anos quando alcançou tal feito.
João Fonseca salvou dois match-points na segunda rodada
Na partida contra o tenista nascido em Moscou (16º do mundo), o número 1 do Brasil salvou dois match-points no tiebreak do segundo set.
Em fevereiro do ano passado, João Fonseca também venceu uma partida após salvar dois match-points. Foi contra o argentino Mariano Navone, nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires. Naquela semana, aos 18 anos, o carioca se tornou o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível.
+ Aposte na vitória de seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias