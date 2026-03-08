AO VIVO: João Fonseca enfrenta Tommy Paul na terceira rodada de Indian Wells

Segundo mais jovem a vencer duas partidas no Masters 1000 de Indian Wells nesta década, João Fonseca busca, aos 19 anos, uma marca inédita em torneios desse nível. Caso derrote, neste domingo, o americano Tommy Paul (24º do mundo), o número 1 do Brasil e 35 do ranking estará nas oitavas de final pela primeira vez.

Semifinalista do torneio em 2024 (seu melhor resultado até aqui), o anfitrião ganhou o único jogo contra o rival brasileiro, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, no saibro, em 2025.

1º set

Firme nos golpes de fundo, o número 1 do Brasil tem mais um break. Mas erra a devolução de saque e desperdiça a chance. O brasileiro faz seu primeiro ace na partida e abre 4/1. Paul sai do buraco e diminui a desvantagem para 3/1. Nas cordas, o anfitrião saca em 0/40 e salva mais três breaks. Sem sustos, o carioca, de 19 anos, abre 3/0. João Fonseca aproveita o segundo break e conquista a quebra. Ele vai sacar em 2/0. Paul salva o primeiro break logo no segundo game. O número 1 do Brasil confirma o serviço, e a torcida grita 'João Fonseca'. O brasileiro começa sacando o jogo. João Fonseca e Paul já estão em quadra.

Sinner aguarda vencedor da partida

O vencedor da partida deste domingo enfrenta o vice-líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, que eliminou o canadense Denis Shapovalov.

Com o triunfo do brasileiro sobre o russo Karen Khachanov, no sábado, pela segunda rodada (vídeo abaixo), apenas o líder do ranking, Carlos Alcaraz, venceu duas partidas em Indian Wells mais jovem que João Fonseca nos últimos 10 anos. Em 2022, o espanhol tinha apenas 18 anos quando alcançou tal feito.

João Fonseca salvou dois match-points na segunda rodada

Na partida contra o tenista nascido em Moscou (16º do mundo), o número 1 do Brasil salvou dois match-points no tiebreak do segundo set.

Em fevereiro do ano passado, João Fonseca também venceu uma partida após salvar dois match-points. Foi contra o argentino Mariano Navone, nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires. Naquela semana, aos 18 anos, o carioca se tornou o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível.

