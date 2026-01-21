Oito vezes campeão de Grand Slam, André Agassi entregará troféu do Rio Open
O americano foi o capitão do Time Mundo na Laver Cup, do qual João Fonseca fez parte
O ex-número 1 do mundo e dono de oito títulos de Grand Slam André Agassi, será a grande estrela da cerimônia de premiação do Rio Open. O torneio acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. O americano será o responsável por entregar o troféu ao grande campeão da edição de 2026.
Além disso, o diretor do Rio Open, Lui Carvalho, comentou sobre a importância de João Fonseca para o evento durante um almoço reservado com a imprensa e a diretoria do torneio.
— A presença dele vale mais do que a de dez "Top 10" — afirmou o diretor.
O torneio contará com grandes nomes do circuito internacional, como o italiano Lorenzo Musetti, que compete pela primeira vez em solo brasileiro, e o fenômeno João Fonseca, que será o quarto cabeça de chave. O quadro principal ainda terá o argentino Francisco Cerúndolo (21º no ranking) e o veterano francês Gaël Monfils, que fará seu último torneio profissional antes de se aposentar.
Sobre o Rio Open 2026
Ao longo dos nove dias de competição, mais de 65 mil pessoas são esperadas no Jockey Club, movimentando cerca de R$ 170 milhões na economia local e gerando mais de cinco mil empregos diretos e indiretos.
O Sportv (canal fechado) será a emissora responsável pela transmissão do campeonato.
