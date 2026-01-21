Oito vezes campeão de Grand Slam, André Agassi entregará troféu do Rio Open

O ex-número 1 do mundo e dono de oito títulos de Grand Slam André Agassi, será a grande estrela da cerimônia de premiação do Rio Open. O torneio acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. O americano será o responsável por entregar o troféu ao grande campeão da edição de 2026.

Além disso, o diretor do Rio Open, Lui Carvalho, comentou sobre a importância de João Fonseca para o evento durante um almoço reservado com a imprensa e a diretoria do torneio.

— A presença dele vale mais do que a de dez "Top 10" — afirmou o diretor.

O torneio contará com grandes nomes do circuito internacional, como o italiano Lorenzo Musetti, que compete pela primeira vez em solo brasileiro, e o fenômeno João Fonseca, que será o quarto cabeça de chave. O quadro principal ainda terá o argentino Francisco Cerúndolo (21º no ranking) e o veterano francês Gaël Monfils, que fará seu último torneio profissional antes de se aposentar.

Joao Fonseca conversa com Andre Agassi (Foto: : Ben Solomon/Laver Cup)

Sobre o Rio Open 2026

Ao longo dos nove dias de competição, mais de 65 mil pessoas são esperadas no Jockey Club, movimentando cerca de R$ 170 milhões na economia local e gerando mais de cinco mil empregos diretos e indiretos.

O Sportv (canal fechado) será a emissora responsável pela transmissão do campeonato.

