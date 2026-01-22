Djokovic dá passo importante para revanche contra jovem tcheco

Em março de 2025, uma derrota para Jakub Mensik frustrou o sonho do hexacampeão Novak Djokovic de conquistar, no Masters 1000 de Miami, o 100º título da carreira. Pois, no Australian Open, o veterano sérvio, de 38 anos, está perto de tentar a revanche contra o tcheco, seu algoz na final na Flórida.

Isso porque, nesta quinta-feira (22), o ex-líder do ranking e atual quarto venceu, sem muito trabalho, por 6/3, 6/2 e 6/2, o italiano Francesco Maestrelli (141º), o mesmo que eliminou o paranaense Thiago Wild na segunda rodada do qualifying.



O terceiro adversário do recordista de títulos de Melbourne (10) sai do confronto entre o holandês Botic Van de Zandschulp e o chinês Juncheng Shang. Caso confirme o enorme favoritismo novamente, Nole deve fazer o esperado reecontro com Mensik (17º). O tenista tcheco, de 20 anos, encara o americano Ethan Quinn (80º), que surpreendeu o polonês Hubert Hurkacz (55º), por 6/4, 7/6 e 6/1.

Como foi a vitória de Djokovic

Com 11 minutos de jogo Djokovic já liderava por 3 a 0, graças a uma quebra de serviço no segundo game. Valente, o italiano ainda salvou quatro breaks (que eram set points) no oitavo game. Mas, em seguida, o sérvio fechou a parcial.



O segundo set começou com outra quebra a favor do recordista sérvio. Bastou outra quebra para, no oitavo game, Nole sacar para fechar a série.

Maestrelli resistiu (leia-se evitou a quebra) apenas até o terceiro game da última parcial. Dois games depois, com uma dupla-falta do italiano, Djokovic conquistou nova quebra. Heroico, o italiano ainda devolveu uma das quebras na sequência, quando o ex-número 1 do mundo sacou em 4/1.

No entanto, o recordista voltou a se impor no serviço do oponente no sétimo game. Em seguida, sacou para selar mais uma vitória.